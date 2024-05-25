Число МСП в РФ растет, Google удаляет ошибки ИИ вручную: главное для бизнеса 25 мая

Екатерина Алипова
Комфортную температуру в авиасалоне хотят узаконить, представители Google признаются, что ошибки ИИ приходится удалять вручную, Минэкономразвития констатирует рост числа самозанятных и МСП, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Число МСП в РФ растет, Google удаляет ошибки ИИ вручную: главное для бизнеса 25 маяАвтор: Екатерина Алипова
- Число малых и средних предприятий в РФ достигло 6,56 млн и обновило рекорд. Число самозанятых выросло до 10,2 млн человек (Минэкономразвития).
- Власти Турции сообщили о планах создать в Стамбуле финансовый центр в рамках запуска международного газового хаба. В проекте участвует «Газпром», сроки открытия — «в течение нескольких месяцев».
- Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ: «Устойчивый экономический рост купить ценой высокой инфляции невозможно». И вся политика ЦБ как раз сводится к борьбе с высокой инфляцией.
- К мессенджеру Telegram пользователи чаще всего подключали безлимитный интернет от Yota в первом квартале 2024 года.
- Представители Google признались, что удаляют некорректные ответы ИИ на поисковые запросы вручную.
- Илон Маск намекнул, что подозревает Россию в попытках заглушить спутники Starlink вблизи украинских территорий, и признался, что SpaceX на решение проблем «тратит значительные ресурсы».
- В 2025 году при переиздании федеральных авиационных правил могут законодательно закрепить допустимую температуру воздуха в салонах самолетов на уровне 20-25 градусов тепла, что повысит комфорт клиентов, но создаст неудобства для перевозчиков: не у всех воздушных средств будет возможность соответствовать требованиям.
- На аукционе на японском острове Хоккайдо продали две дыни элитного сорта «юбари» за $19,1 тыс., а первое издание «Хоббита» на Kinghams Auctioneers в Британии — за $40 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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