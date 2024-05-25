Комфортную температуру в авиасалоне хотят узаконить, представители Google признаются, что ошибки ИИ приходится удалять вручную, Минэкономразвития констатирует рост числа самозанятных и МСП, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Число МСП в РФ растет, Google удаляет ошибки ИИ вручную: главное для бизнеса 25 мая