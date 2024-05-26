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Microsoft Copilot в Telegram, потеря $56 млрд Илоном Маском, импорт бананов из Китая: главное 26 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Microsoft запустила Telegram-версию своего чат-бота Copilot, акционерам Tesla посоветовали проголосовать против $56 млрд для Илона Маска, Ozon ускорит доставку товаров из Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Microsoft Copilot в Telegram, потеря $56 млрд Илоном Маском, импорт бананов из Китая: главное 26 мая

Мир

  • США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за их работы России. Они могут попасть под вторичные санкции, как заявила глава Минфина Джанет Йеллен.
  • Страны ШОС утвердили план взаимных действий в сфере туризма на ближайшие два года.
  • В G7 заявили о желании продолжать вводить санкции против РФ. Страны большой семерки собираются оказывать давление на источники дохода России. К этому перечню там отнесли энергетическую сферу и будущие добывающие мощности РФ.

Россия

  • Россия нарастила закупки бананов из Китая на фоне перебоя поставок из Эквадора. За первые три месяца 2024 года импорт вырос в 19 раз.
  • В Санкт-Петербурге открылся первый в стране государственный киберспортивный центр. По словам главы города, здесь можно «тренироваться абсолютно бесплатно».
  • В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста, однако на движение поездов через реку Дон инцидент не повлиял.
  • Журналист Карпов сообщил о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого.

Бизнес

  • Консалтинговая фирма Glass Lewis посоветовала акционерам Tesla проголосовать против пакета опционов на $56 млрд для Илона Маска, а также против предложения главы компании перерегистрировать автопроизводителя в Техасе.
  • Ozon договорился о сотрудничестве в сфере экспресс-перевозок грузов между Россией и Китаем с таможенно-логистическим терминалом «Каникурган».
  • YouTube вводит раскритикованный ранее дизайн. Негативное мнение пользователей не стало помехой для внесения изменений.

Технологии

  • Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot для Telegram. Однако для пользователей из РФ доступ к ней закрыт.
  • Корпорация Kia представила кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT. Продавать новинку начнут уже в июле.

Фото: Unsplash

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