Microsoft Copilot в Telegram, потеря $56 млрд Илоном Маском, импорт бананов из Китая: главное 26 мая

Ахмед Садулаев
Microsoft запустила Telegram-версию своего чат-бота Copilot, акционерам Tesla посоветовали проголосовать против $56 млрд для Илона Маска, Ozon ускорит доставку товаров из Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Microsoft Copilot в Telegram, потеря $56 млрд Илоном Маском, импорт бананов из Китая: главное 26 маяАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за их работы России. Они могут попасть под вторичные санкции, как заявила глава Минфина Джанет Йеллен.
- Страны ШОС утвердили план взаимных действий в сфере туризма на ближайшие два года.
- В G7 заявили о желании продолжать вводить санкции против РФ. Страны большой семерки собираются оказывать давление на источники дохода России. К этому перечню там отнесли энергетическую сферу и будущие добывающие мощности РФ.
Россия
- Россия нарастила закупки бананов из Китая на фоне перебоя поставок из Эквадора. За первые три месяца 2024 года импорт вырос в 19 раз.
- В Санкт-Петербурге открылся первый в стране государственный киберспортивный центр. По словам главы города, здесь можно «тренироваться абсолютно бесплатно».
- В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста, однако на движение поездов через реку Дон инцидент не повлиял.
- Журналист Карпов сообщил о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого.
Бизнес
- Консалтинговая фирма Glass Lewis посоветовала акционерам Tesla проголосовать против пакета опционов на $56 млрд для Илона Маска, а также против предложения главы компании перерегистрировать автопроизводителя в Техасе.
- Ozon договорился о сотрудничестве в сфере экспресс-перевозок грузов между Россией и Китаем с таможенно-логистическим терминалом «Каникурган».
- YouTube вводит раскритикованный ранее дизайн. Негативное мнение пользователей не стало помехой для внесения изменений.
Технологии
- Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot для Telegram. Однако для пользователей из РФ доступ к ней закрыт.
- Корпорация Kia представила кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT. Продавать новинку начнут уже в июле.
Фото: Unsplash
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