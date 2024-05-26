Microsoft запустила Telegram-версию своего чат-бота Copilot, акционерам Tesla посоветовали проголосовать против $56 млрд для Илона Маска, Ozon ускорит доставку товаров из Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Microsoft Copilot в Telegram, потеря $56 млрд Илоном Маском, импорт бананов из Китая: главное 26 мая