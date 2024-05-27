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Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Всеинструменты.ру» планирует провести IPO, российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта и другие события 27 мая.

Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая

Финансы

  • Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Мосбирже летом 2024 года. Компания намерена привлечь 15–20 млрд рублей.

Бизнес

  • С начала года в России было продано около 580 тыс. игровых приставок — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Растут и продажи консолей в деньгах, пишут «Известия».

Транспорт

  • Российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта. Среди причин — увеличение тарифов на утилизационный сбор и сложности в обслуживании машин.

Сервисы и технологии

  • Apple разрабатывает улучшенные функции транскрибирования аудио и генерации кратких аннотаций на основе записанной речи в режиме реального времени. Новый ИИ-помощник будет конспектировать лекции и совещания.
  • Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного софта, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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