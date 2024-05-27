Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая

Карина Пардаева
«Всеинструменты.ру» планирует провести IPO, российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта и другие события 27 мая.
Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 маяАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Мосбирже летом 2024 года. Компания намерена привлечь 15–20 млрд рублей.
Бизнес
- С начала года в России было продано около 580 тыс. игровых приставок — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Растут и продажи консолей в деньгах, пишут «Известия».
Транспорт
- Российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей с помощью механизма параллельного импорта. Среди причин — увеличение тарифов на утилизационный сбор и сложности в обслуживании машин.
Сервисы и технологии
- Apple разрабатывает улучшенные функции транскрибирования аудио и генерации кратких аннотаций на основе записанной речи в режиме реального времени. Новый ИИ-помощник будет конспектировать лекции и совещания.
- Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного софта, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто по параллельному импорту
- 2 США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за их работы России
- 3 В G7 заявили о желании продолжать давить на Россию санкциями
- 4 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
- 5 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
ВОЗМОЖНОСТИ
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024
Популярное
Лонгриды