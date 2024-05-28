Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик, «Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи по возврату средств за покупки и другие новости 28 мая.

Названа причина сбоя в работе СДЭК, «Тинькофф» запустил новый бесплатный сервис: главное 28 мая