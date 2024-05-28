Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Названа причина сбоя в работе СДЭК, «Тинькофф» запустил новый бесплатный сервис: главное 28 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик, «Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи по возврату средств за покупки и другие новости 28 мая.

Названа причина сбоя в работе СДЭК, «Тинькофф» запустил новый бесплатный сервис: главное 28 мая

Россия

  • В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки. В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или до семи лет лишения свободы.

Бизнес

  • Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы сервиса. 
  • «Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники «Модуль». Из-за санкций актив может стоить немного, но компания ценна своими наработками и кадрами, пишут «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • «Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи клиентам в оспаривании покупок у продавцов, ошибочных переводов и юридических консультаций. Пользователи смогут подать претензию в два клика в мобильном приложении.

Транспорт

  • Рынок легковых автомобилей в России к концу месяца оживился после майских праздников. Последние 14 дней еженедельно продается около 29 тыс. машин, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В ФТС назвали «запретительной» возможную пошлину на вина из стран НАТО
  2. 2 «Автодом» будет выпускать на бывшем заводе Mercedes машины под собственной маркой
  3. 3 Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая
  4. 4 Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто по параллельному импорту
  5. 5 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

31 мая 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Разработка MVP»

31 мая 2024

GenerationS Innovation Award 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ