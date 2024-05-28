Названа причина сбоя в работе СДЭК, «Тинькофф» запустил новый бесплатный сервис: главное 28 мая

Карина Пардаева
Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик, «Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи по возврату средств за покупки и другие новости 28 мая.
Названа причина сбоя в работе СДЭК, «Тинькофф» запустил новый бесплатный сервис: главное 28 маяАвтор: Карина Пардаева
Россия
- В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки. В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или до семи лет лишения свободы.
Бизнес
- Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы сервиса.
- «Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники «Модуль». Из-за санкций актив может стоить немного, но компания ценна своими наработками и кадрами, пишут «Ведомости».
Сервисы и технологии
- «Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи клиентам в оспаривании покупок у продавцов, ошибочных переводов и юридических консультаций. Пользователи смогут подать претензию в два клика в мобильном приложении.
Транспорт
- Рынок легковых автомобилей в России к концу месяца оживился после майских праздников. Последние 14 дней еженедельно продается около 29 тыс. машин, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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