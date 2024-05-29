IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль в 2025 году, Rubrick привлек новых инвесторов, Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом и другие события 29 мая.

IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль, Rubrick привлек новых инвесторов: главное 29 мая