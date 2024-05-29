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IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль, Rubrick привлек новых инвесторов: главное 29 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль в 2025 году, Rubrick привлек новых инвесторов, Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом и другие события 29 мая.

IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль, Rubrick привлек новых инвесторов: главное 29 мая

Россия

  • В 2025-2027 годах для IT-компаний будет действовать ставка налога на прибыль в размере 5%. Это следует из законопроекта Минфина об изменениях в налоговой системе.
  • Банк России повышает размер разового перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до 30 млн рублей, пишет «Ъ».

Инвестиции

  • Российский аналог Lego привлек новых инвесторов. Аналитики оценивают всю компанию в 50-60 млн рублей, а отошедшую долю примерно в 10 млн рублей.
  • Мосбиржа планирует создать биржевой стакан для цифровых финансовых активов, чтобы полноценно развивать вторичный рынок. В биржевом стакане отражаются заявки на покупку или продажу актива.

Бизнес

  • Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом. Клиенты, чьи компании зарегистрированы вне России, перейдут в сервис Mellow.

Фото на обложке: Unsplash

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