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СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, TraceAir привлек $25 млн: главное 30 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российско-американский стартап TraceAir привлек $25 млн, СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов и другие события 30 мая.

СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, TraceAir привлек $25 млн: главное 30 мая

Инвестиции

Бизнес

  • Сервис СДЭК начал выдавать находящиеся в пунктах выдачи заказов посылки. При готовности отправления к получению, клиенту поступит SMS-уведомление. 

Сервисы и технологии

  • НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов. Она свяжет локальные решения банков по биоэквайрингу.

Транспорт

  • В 2024 году продажи шин в России сократятся на 10%, до 53,5 млн штук. онсультанты ожидают сокращения всех сегментов рынка, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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