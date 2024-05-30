СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, TraceAir привлек $25 млн: главное 30 мая

Карина Пардаева
Российско-американский стартап TraceAir привлек $25 млн, СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов и другие события 30 мая.
СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, TraceAir привлек $25 млн: главное 30 маяАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Платформа для автоматизации процессов в строительстве TraceAir привлекла $25 млн от PeakSpan Capital и Flashpoint Venture Capital. Раунд B серии закрыли 29 мая.
Бизнес
- Сервис СДЭК начал выдавать находящиеся в пунктах выдачи заказов посылки. При готовности отправления к получению, клиенту поступит SMS-уведомление.
Сервисы и технологии
- НСПК разработает единую платформу биометрических сервисов. Она свяжет локальные решения банков по биоэквайрингу.
Транспорт
- В 2024 году продажи шин в России сократятся на 10%, до 53,5 млн штук. онсультанты ожидают сокращения всех сегментов рынка, пишет «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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