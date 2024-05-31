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Шампанерия в Краснодарском крае, аэропорт Пулково тестирует систему безбилетного проезда: главное 31 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российские власти планируют использовать голоса умерших граждан в общественных интересах, Аэропорт Пулково тестирует «безбилетный» проезд к центральному пассажирскому терминалу и другие события 31 мая.

Шампанерия в Краснодарском крае, аэропорт Пулково тестирует систему безбилетного проезда: главное 31 мая

Россия

  • Российские власти планируют использовать голоса умерших граждан в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса».

Финансы

  • «Сбер»  поднял ставку по своему флагманскому вкладу «Лучший %» до 18% годовых. Предложение будет доступно до конца июня, сообщили в банке.

Бизнес

  • За последний год почти 80% компаний повысили зарплаты. Больше всего зарплатные предложения увеличились для айтишников, строителей, кадровиков, маркетологов и сотрудников банков. 
  • Агрохолдинг «Белая дача» занялся винодельческим проектом. В мае 2024 года компания высадила 25 га виноградников, чтобы в будущем выпускать игристые вина, пишет РБК.

Технологии

  • Аэропорт Пулково тестирует «безбилетный» проезд к центральному пассажирскому терминалу. Теперь водителям не нужно брать талон на въезде.

Фото на обложке: Unsplash

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