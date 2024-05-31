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Суд прекратил уголовное дело в отношении основателя «Тануки» Александра Орлова

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд прекратил уголовное дело в отношении основателя «Тануки» Александра Орлова. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Орлов признал вину в причинении имущественного ущерба и погасил его.

Суд прекратил уголовное дело в отношении основателя «Тануки» Александра Орлова

Пресненский суд Москвы оштрафовал основателя сети ресторанов «Тануки» Александр Орлова на 100 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Уголовное дело в отношении Орлова прекратили.

Орлов проходил по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Он признал вину и погасил ущерб. Сообщалось, что сумма ущерба составила 20 млн рублей.

В ноябре 2023 года Александр Орлова объявили в федеральный розыск, затем в международный. Позже он сообщил, что находится в Лондоне.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

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