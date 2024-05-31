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Акционеры Мосбиржи одобрили дивиденды за 2023 год по 17,3 рубля на акцию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры Мосбиржи одобрили дивиденды за 2023 год. Выплаты составят по 17,3 рубля на акцию, что при текущих параметрах ценных бумаг соответствует дивидендной доходностью 7% годовых.

Акционеры Мосбиржи одобрили дивиденды за 2023 год по 17,3 рубля на акцию

Акционеры московской биржи одобрили выплату дивидендов за 2023 года. Об этом говорится в сообщении торговой площадки, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выплаты составят по 17,35 рубля на акцию, что на данный момент соответствует дивидендной доходности 7% годовых. Всего на выплату дивидендов будет направлено около 39,5 млрд рублей.

Реестр на выплату дивидендов закроется 14 июня, последним днем покупки акций под выплаты будет 13 июня.

По итогам 2023 года Московская биржа получила рекордные 60,8 млрд рублей чистой прибыли, объем торгов на площадке вырос на 30,9% год к году и составил 23 трлн рублей.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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