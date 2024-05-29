СДЭК прокомментировал возможную утечку данных из-за сбоя

СДЭК прокомментировал возможную утечку данных пользователей вследствие масштабного сбоя, с которым компания борется уже третьи сутки. Во второй половине дня 29 мая пункты СДЭК возобновили выдачу отправлений, 28 мая частично заработал сайт логистической компании.

Данные пользователей СДЭК надежно хранятся в зашифрованном виде. Об этом сообщила пресс-служба компании, комментируя возможную утечку данных.

«У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ», — отметили в пресс-службе СДЭК.

Масштабный сбой в работе логистической компании СДЭК начался 27 мая и продолжается уже третьи сутки. 28 мая частично заработал сайт СДЭК, 29 мая пункты возобновили выдачу готовых отправлений.

Сообщалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Шифровальщик попадает внутрь системы различными путями: чаще всего пользователи загружают его через электронную почту или другие сообщения, реже систему взламывают.

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