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«2ГИС» запустил сервис для редактирования стилей карты

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Картографическая компания «2ГИС», выпускающая одноименное приложение, запустила сервис для редактирования стилей карты. Инструмент позволяет сторонним сервисам и приложениям бесплатно настроить карты в требуемом виде с учётом бизнес-задач. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «2ГИС».

«2ГИС» запустил сервис для редактирования стилей карты

Сервис работает для карты любого города, доступного в «2ГИС». Отмечается, что «2ГИС» первым из российских картографических компаний представил инструмент для настройки внешнего вида 3D-карт.

По заявлению компании, создаваемое оформление карт может подойти для различных сценариев использования карт, например, для построения маршрутов, поиска точек продаж или совершения покупок. С помощью редактора стилей можно определить внешний вид всех объектов, нанесенных на карту.

При создании карты с нуля можно настроить каждый слой карты и придать индивидуальный вид определенным типам объектов. Для этого можно, например, выбрать толщину линий и обводки объектов, изменить цвет зданий, настроить анимацию, добавить иконки, подписи, указатели и стрелки или полностью отключить 3D-режим.

2gis

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Поясняется, что показ нужных объектов можно отрегулировать на любом масштабе карты. Например, определенные объекты можно сделать заметными на дальнем зуме на уровне города или района, а дополнительные ориентиры и маршруты до нужных точек — при приближении. По заявлению компании, это может помочь клиентам сетевых магазинов или других компаний с большим числом филиалов сначала выбрать район, а потом понять точное месторасположение точки.

Также пользователям сервиса доступен режим быстрого старта. В нем для работы над картой можно выбрать заготовленные дневной или ночной шаблоны.

Редактор стилей «2ГИС» доступен бесплатно. Собственные WebGL-карты можно использовать в веб-сервисах и мобильных приложениях по API и в SDK.

«Теперь любой партнёр "2ГИС" может настроить карту так, чтобы фокусировать пользователей на нужной информации: показать филиалы компании, дороги и тропинки для курьеров или туристические достопримечательности», — комментирует продакт-менеджер «2ГИС» Александр Картавцев.

Первым партнером, использующим веб-редактор стилей «2ГИС», стало «Такси ВКонтакте». В приложении уже появились карты, адаптированные под фирменный стиль сервиса.

1/4
Ночная тема карт
2/4
Вариант карты с отображением дорог
3/4
Черно-белая тема карт
4/4
Карта домов

«2ГИС» — технологическая компания в экосистеме «Сбера». Главный продукт — сервис «2ГИС», объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для автомобилей и грузовиков. Сервис работает в офлайн-режиме в мобильных приложениях на Android и iOS и онлайн на сайте 2gis.ru. По собственным данным, он охватывает более 600 городов в 11 странах. Активная аудитория «2ГИС» превышает 50 млн пользователей в месяц.

Фото на обложке: PREMIO STOCK / Shutterstock

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