«2ГИС» «заговорил» голосами Николая Дроздова, AcademeG и Галины Юзефович

Пользователи «2ГИС» теперь могут изменить стандартную озвучку навигатора на голоса пяти новых героев. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе картографической компании.

«Гепард разгоняется до 100 км в час! А вам не надо. Впереди камера». Так теперь предупреждает о дорожных событиях навигатор голосом Николая Дроздова. Телеведущий, а еще YouTube-блогер AcademeG (Константин Заруцкий), литературный критик Галина Юзефович, журналист, синхронный переводчик фильмов Андрей Гаврилов и актёр дубляжа Пётр Гланц «наговорили» для сервиса в общей сложности около 200 фраз.

Причем у каждого диктора своя особенность. Например, версия от Галины Юзефович — литературная: точки маршрута стали главами, манёвры — сюжетными поворотами, пункт назначения — финалом. Автоблогер AcademeG сопроводит поездку в формате тест-драйва.

Голос Андрея Гаврилова напомнит о видеосалонах 90-х. Вместо стандартного предупреждения о ДПС пользователи услышат «Впереди полиция Лос-Анджелеса!», как в «голливудских боевиках с VHS-кассет», расказали представители «2ГИС». Озвучка от Николая Дроздова записана по мотивам тропического сафари.

Новые голоса доступны в новой версии навигатора для Android и iOS. Включить их в приложении «2ГИС» можно двумя способами:

В режиме карты открыть боковое меню, перейти в пункт «Настройки», далее — в «Навигатор» (iOS) / «Настройки навигатора» (Android). В режиме навигатора открыть меню нажатием на кнопку в правом нижнем углу, включить параметр «Голосовые инструкции» и выбрать голосовой пакет.

По данным компании, автомобильными маршрутами в «2ГИС» пользуется более 7 млн россиян в месяц.

Фото и видео: пресс-служба «2ГИС»