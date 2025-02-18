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Половина россиян заявили о неготовности компаний к переходу на четырехдневку

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Почти половина россиян позитивно оценили идею ввести четырехдневную рабочую неделю, но почти столько же считают, что российские компании к этому не готовы. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, с которым ознакомился RB.RU.

Половина россиян заявили о неготовности компаний к переходу на четырехдневку
  1. Новости

(Не)далекое будущее. 7 февраля член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что планирует внести на рассмотрение нижней палаты законопроект о введении 36-часовой рабочей неделе. Сделать это депутат намерена по окончании военной спецоперации на Украине. Бессараб отметила, что сократить рабочую неделю можно в качестве эксперимента на 1-2 года с добровольным участием работодателей.

Мнения разделились. Как показал опрос Rambler&Co, 45% респондентов позитивно отнеслись к инициативе, чуть менее трети считают, что сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике, а 21% сообщили, что вопрос должен ставиться о количестве рабочих часов в неделе, а не дней.

34% участников опроса не верят, что сокращение рабочего графика повлияет на их трудовую эффективность, 29% уверены, что станут работать эффективнее, а 21% опасаются, что им придется больше работать за меньшее количество времени. Еще 16% хотели бы поучаствовать в эксперименте с сокращенным графиком, но не могут оценить его возможные последствия.

Готов ли бизнес? При этом почти половина участников опроса убеждены, что российские компании не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Менее четверти полагают, что внедрить такой график могут себе позволить только немногие «прогрессивные» организации. 17% верят в реализацию идеи российскими компаниями, оставшиеся 14% затруднились с ответом.

Всего в исследовании, проведенном с 6 по 13 февраля приняли участие 75 тыс. пользователей интернета.

  • 13 февраля исследование Moneyman показало, что введение 36-часовой рабочей недели поддерживают более 80% россиян. Участники опроса заявили, что сокращение часов положительно скажется на балансе между работой и личной жизнью.
  • В октябре 20204 года в Германии завершился эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, в результате которого 73% его участников решили продолжить работу в таком режиме. Исследователи пришли к выводу, что более короткая рабочая неделя улучшила физическое и психологическое здоровье сотрудников, большинству компаний стало проще нанимать персонал, организации сообщили о стабильных финансовых показателях во время исследования.

Фото на обложке: Studio Republic / Unsplash

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