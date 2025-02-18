Половина россиян заявили о неготовности компаний к переходу на четырехдневку
Почти половина россиян позитивно оценили идею ввести четырехдневную рабочую неделю, но почти столько же считают, что российские компании к этому не готовы. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, с которым ознакомился RB.RU.
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(Не)далекое будущее. 7 февраля член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что планирует внести на рассмотрение нижней палаты законопроект о введении 36-часовой рабочей неделе. Сделать это депутат намерена по окончании военной спецоперации на Украине. Бессараб отметила, что сократить рабочую неделю можно в качестве эксперимента на 1-2 года с добровольным участием работодателей.
Мнения разделились. Как показал опрос Rambler&Co, 45% респондентов позитивно отнеслись к инициативе, чуть менее трети считают, что сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике, а 21% сообщили, что вопрос должен ставиться о количестве рабочих часов в неделе, а не дней.
34% участников опроса не верят, что сокращение рабочего графика повлияет на их трудовую эффективность, 29% уверены, что станут работать эффективнее, а 21% опасаются, что им придется больше работать за меньшее количество времени. Еще 16% хотели бы поучаствовать в эксперименте с сокращенным графиком, но не могут оценить его возможные последствия.
Готов ли бизнес? При этом почти половина участников опроса убеждены, что российские компании не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Менее четверти полагают, что внедрить такой график могут себе позволить только немногие «прогрессивные» организации. 17% верят в реализацию идеи российскими компаниями, оставшиеся 14% затруднились с ответом.
Всего в исследовании, проведенном с 6 по 13 февраля приняли участие 75 тыс. пользователей интернета.
- 13 февраля исследование Moneyman показало, что введение 36-часовой рабочей недели поддерживают более 80% россиян. Участники опроса заявили, что сокращение часов положительно скажется на балансе между работой и личной жизнью.
- В октябре 20204 года в Германии завершился эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, в результате которого 73% его участников решили продолжить работу в таком режиме. Исследователи пришли к выводу, что более короткая рабочая неделя улучшила физическое и психологическое здоровье сотрудников, большинству компаний стало проще нанимать персонал, организации сообщили о стабильных финансовых показателях во время исследования.
Фото на обложке: Studio Republic / Unsplash
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