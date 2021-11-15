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Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу «Афиши»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Компания Афиша», которая входит в Rambler & Co Сбербанка и управляет интернет-сервисом «Афиша», на заседании Суда по интеллектуальным правам 8 ноября заявила о завершении процедуры медиации. Вторая сторона спора «Яндекс», напротив, настаивала на продолжении медиации.

Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу «Афиши»

Медиатором выступала Торгово-промышленная палата. Следующий процесс назначен на 13 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

В 2019 году «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию знака «Яндекс.Афиша», после этого Rambler & Co пожаловалась в палату по патентным спорам Роспатента на использование слова «афиша» в товарных знаках «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша».

Тогда же ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».

В апреле прошлого года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах МТС и «Яндекса», в июле последний обжаловал решение.

В октябре этого года компании приступили к переговорам по урегулированию спора. Они обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах.

Эксперты полагают, что Rambler мог расширить количество реализуемых билетов, а совместное использование слова «афиша» может «размыть» товарный знак и привести к большим рискам для всего бизнеса «Афиши».

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Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин считает, что принцип приоритетности первичной регистрации может привести «к абсурдной ситуации», так как «Афиша» подала заявку на регистрацию, когда в стране уже были другие бренды с таким названием.  

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Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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