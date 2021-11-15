Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу «Афиши»

«Компания Афиша», которая входит в Rambler & Co Сбербанка и управляет интернет-сервисом «Афиша», на заседании Суда по интеллектуальным правам 8 ноября заявила о завершении процедуры медиации. Вторая сторона спора «Яндекс», напротив, настаивала на продолжении медиации.

Медиатором выступала Торгово-промышленная палата. Следующий процесс назначен на 13 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

В 2019 году «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию знака «Яндекс.Афиша», после этого Rambler & Co пожаловалась в палату по патентным спорам Роспатента на использование слова «афиша» в товарных знаках «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша».

Тогда же ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».

В апреле прошлого года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах МТС и «Яндекса», в июле последний обжаловал решение.

В октябре этого года компании приступили к переговорам по урегулированию спора. Они обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах.

Эксперты полагают, что Rambler мог расширить количество реализуемых билетов, а совместное использование слова «афиша» может «размыть» товарный знак и привести к большим рискам для всего бизнеса «Афиши».

Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин считает, что принцип приоритетности первичной регистрации может привести «к абсурдной ситуации», так как «Афиша» подала заявку на регистрацию, когда в стране уже были другие бренды с таким названием.

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