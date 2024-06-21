Снижение порога продажи валютной выручки до 60% позволит удержать курсы иностранных валют — эксперт

Снижение порога продажи валютной выручки с 80% до 60% для крупнейших российских экспортеров позволит удержать курсы иностранных валют в оптимальном для бюджета страны диапазоне. Такое мнение RB.RU высказала руководитель направления ВЭД в банке «Бланк» Анастасия Сорокина.
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«Принятые в 2023 году меры по обязательной продаже экспортной выручки в размере 80% укрепили рубль и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, дав возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для закупки товаров за рубежом», — сообщила эксперт.
По словам Сорокиной, снижение порога до 60% «позволит удержать курсы иностранных валют в оптимальном диапазоне с точки зрения запланированного бюджета страны».
При этом эксперт «Бланка» отметила, что для большинства предпринимателей, осуществляющих внешнеторговые операции, начиная с 12 июня существуют трудности в определении корректного курса. «Сложно сказать, насколько снижение порога отразится именно на торговом курсе», — подытожила Сорокина.
21 июня правительство сообщило о смягчении требования для крупнейших российских экспортеров об обязательной продаже валютной выручки. Теперь они должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, вместо 80% ранее.
Сообщалось, что решение было принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
Фото на обложке: Unsplash
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