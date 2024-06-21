Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Правительство РФ смягчило требования для крупнейших российских экспортеров об обязательной продаже валютной выручки. Ранее они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.
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«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.
Мера действует до 30 апреля 2025 года.
Требование об обязательной репатриации введено указом президента РФ в 2023 году. Цель — обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка.
Норма касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
О планах российских властей продлить действие указа о продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года стало известно в апреле. При этом в Банке России заявляли, что такой необходимости нет.
Фото на обложке: Unsplash
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