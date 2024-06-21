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Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Правительство РФ смягчило требования для крупнейших российских экспортеров об обязательной продаже валютной выручки. Ранее они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами
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«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Требование об обязательной репатриации введено указом президента РФ в 2023 году. Цель — обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка.

Норма касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

О планах российских властей продлить действие указа о продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года стало известно в апреле. При этом в Банке России заявляли, что такой необходимости нет.

Фото на обложке: Unsplash

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