Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Правительство РФ смягчило требования для крупнейших российских экспортеров об обязательной продаже валютной выручки. Ранее они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Требование об обязательной репатриации введено указом президента РФ в 2023 году. Цель — обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка.

Норма касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

О планах российских властей продлить действие указа о продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года стало известно в апреле. При этом в Банке России заявляли, что такой необходимости нет.

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