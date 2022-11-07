«СПБ Биржа» разблокирует около 10% активов инвесторов, в списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер, а банк «Тинькофф» не собирается менять название и проводить ребрендинг. Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.RU.

«Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноября