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«Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

«СПБ Биржа» разблокирует около 10% активов инвесторов, в списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер, а банк «Тинькофф» не собирается менять название и проводить ребрендинг. Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.RU.

«Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноября

Бизнес

  • Банк «Тинькофф» не собирается менять название, узнали «Ведомости»: «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет». Ранее основатель организации Олег Тиньков сообщал о планах отсудить право на бренд «Тинькофф». 
  • В списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер — теперь им стала X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток».
  • Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила другим авиакомпаниям купить SSJ 100 «Якутии». По данным лизингодателя, перевозчик накопил задолженность в 1,6 млрд рублей, а соглашения по реструктуризации не исполнил.

Финансы

  • СПБ Биржа разблокирует около 10% активов инвесторов. Участники торгов при этом не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность.

Сервисы и медиа

  • «Яндекс.Музыка» планирует разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог, узнал «Ъ». Такая возможность тестируется в условиях сокращения медиатеки сервиса на фоне ухода иностранных лейблов после начала спецоперации на Украине. 

Транспорт

  • Россияне, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не получить свои товары в срок. Такой прогноз сделали в нескольких транспортно-логистических компаниях. 

Фото на обложке: Unsplash

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