«Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноября

Анастасия Марьина
«СПБ Биржа» разблокирует около 10% активов инвесторов, в списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер, а банк «Тинькофф» не собирается менять название и проводить ребрендинг. Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.RU.
«Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноябряАнастасия Марьина
Бизнес
- Банк «Тинькофф» не собирается менять название, узнали «Ведомости»: «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет». Ранее основатель организации Олег Тиньков сообщал о планах отсудить право на бренд «Тинькофф».
- В списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер — теперь им стала X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток».
- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила другим авиакомпаниям купить SSJ 100 «Якутии». По данным лизингодателя, перевозчик накопил задолженность в 1,6 млрд рублей, а соглашения по реструктуризации не исполнил.
Финансы
- СПБ Биржа разблокирует около 10% активов инвесторов. Участники торгов при этом не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность.
Сервисы и медиа
- «Яндекс.Музыка» планирует разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог, узнал «Ъ». Такая возможность тестируется в условиях сокращения медиатеки сервиса на фоне ухода иностранных лейблов после начала спецоперации на Украине.
Транспорт
- Россияне, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не получить свои товары в срок. Такой прогноз сделали в нескольких транспортно-логистических компаниях.
Фото на обложке: Unsplash
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