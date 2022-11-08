Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госкомпании отчитаются об использовании VPN, россияне останутся без новогодних премий: главное 8 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

«Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN-сервисов, большинство россиян не увидит новогодних премий. Эти и другие новости на фоне 258-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Госкомпании отчитаются об использовании VPN, россияне останутся без новогодних премий: главное 8 ноября
  • Госдепартамент и Минфин США негласно призвали крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как «Газпром» и производители удобрений «Фосагро» и «Уралкалий», узнал Bloomberg. Это часть работы по минимизации негативных последствий от санкций.
  • «Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN-сервисов. Этого от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков потребовало Минцифры.
  • В 2022 году большинство россиян новогодних премий не увидит, даже если раньше они предполагались. Две трети опрошенных работодателей заявили, что не будут выплачивать новогодние премии подчиненным.
  • «Яндекс» запустил продажи первых «умных» телевизоров с голосовым помощником «Алисой». Их можно купить на «Яндекс.Маркете», Ozon, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарке».
  • Минэк предложил лишать стартапы льгот по кредитам за спад выручки. Инновационным компаниям нужно будет расти с темпом не менее 12% в год.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Разработчик ПО EPAM Systems продаст российские активы
  2. 2 Число объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке достигло рекорда
  3. 3 «Тинькофф банк» не собирается менять название, X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя: главное 7 ноября
  4. 4 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  5. 5 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ