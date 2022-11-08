Госкомпании отчитаются об использовании VPN, россияне останутся без новогодних премий: главное 8 ноября

Анастасия Марьина
«Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN-сервисов, большинство россиян не увидит новогодних премий. Эти и другие новости на фоне 258-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.
Госкомпании отчитаются об использовании VPN, россияне останутся без новогодних премий: главное 8 ноябряАнастасия Марьина
- Госдепартамент и Минфин США негласно призвали крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как «Газпром» и производители удобрений «Фосагро» и «Уралкалий», узнал Bloomberg. Это часть работы по минимизации негативных последствий от санкций.
- «Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN-сервисов. Этого от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков потребовало Минцифры.
- В 2022 году большинство россиян новогодних премий не увидит, даже если раньше они предполагались. Две трети опрошенных работодателей заявили, что не будут выплачивать новогодние премии подчиненным.
- «Яндекс» запустил продажи первых «умных» телевизоров с голосовым помощником «Алисой». Их можно купить на «Яндекс.Маркете», Ozon, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарке».
- Минэк предложил лишать стартапы льгот по кредитам за спад выручки. Инновационным компаниям нужно будет расти с темпом не менее 12% в год.
Фото на обложке: Unsplash
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