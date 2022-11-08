«Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN-сервисов, большинство россиян не увидит новогодних премий. Эти и другие новости на фоне 258-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Госкомпании отчитаются об использовании VPN, россияне останутся без новогодних премий: главное 8 ноября