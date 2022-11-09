Российским IT-компаниям планируют разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте IT-решений, отечественные производители электроники просят у правительства новых мер поддержки. Эти и другие новости на фоне 259-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Экспорт российского ПО могут перевести на криптовалютный расчет: главное 9 ноября