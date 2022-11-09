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Экспорт российского ПО могут перевести на криптовалютный расчет: главное 9 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Российским IT-компаниям планируют разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте IT-решений, отечественные производители электроники просят у правительства новых мер поддержки. Эти и другие новости на фоне 259-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Экспорт российского ПО могут перевести на криптовалютный расчет: главное 9 ноября

Россия

  • Отечественным IT-компаниям могут разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте IT-решений.
  • В правительстве вновь обсуждают идею ужесточить требования к импортозамещающим закупкам госкомпаний — теперь в виде попытки устранить лазейки в законе, позволяющие закупать иностранные товары под видом отечественных для выполнения квот.
  • Российские производители электроники попросили у правительства новых мер поддержки, в том числе повышения и введения новых пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%.

Бизнес

  • Ритейлер H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты» после того, как проиграл ему спор о расторжении договора аренды и назначении компенсаций в размере 537,8 млн рублей. 
  • Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентами.
  • Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год.

Сервисы и медиа

  • Хакеры похитили данные пользователей подконтрольного «Газпром-медиа» сервиса Yappy. В открытом доступе оказались таблицы на 2 млн строк, в них содержатся ФИО, мобильные телефоны, даты регистрации другие данные пользователей сервиса.
  • На фоне ухода из РФ телеканалов Discovery, Animal Planet, Nickelodeon и других российские операторы платного ТВ создают альтернативы. МТС запускает каналы с контентом для семейной аудитории и детективами, «Триколор» вывел на рынок каналы для детей и с фильмами ужасов, а «Медиа Телеком» — с турецкими и азиатскими сериалами и передачами о дикой природе. 
  • За день в России фиксируется до 185 тыс. случаев загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты. Популярность раздач Windows и Office растет с августа, значительный вклад в показатели вносит и коммерческий сектор.

Фото на обложке: Unsplash

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