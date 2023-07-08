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Налог маркетплейсов в пользу «Почты России», открытость Мексики, споры Илона Маска: главное для бизнеса 8 июля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока Илон Маск пытается оспорить счет в $90 млн от юридической компании, которую бывшее руководство Twitter наняло, чтобы принудить его завершить покупку соцсети, ее конкурент Threads набирает обороты, а Минцифры обсуждает с маркетплейсами отчисления в пользу «Почты России». Продолжаем следить за увлекательными поворотами в жизни предпринимателей России и мира.

Налог маркетплейсов в пользу «Почты России», открытость Мексики, споры Илона Маска: главное для бизнеса 8 июля

В России

  • Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство приступило к обсуждению с маркетплейсами налога 0,5% в пользу «Почты России» за размещения в отделениях пунктов выдачи. Предполагается, что налог коснется лишь компаний с выручкой выше 1 млрд рублей в год.
  • В центре городов-милионников продается лишь 9% новостроек от общего объема по стране (bnMAP.pro & Reburg). При этом новостройки в Новой Москве подешевели на 2,1% с начала года.
  • В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5% год к году, до 37,7 тыс. («Контур.Фокус»).
  • Кабмин выделил более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма в условиях санкций. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний (ТАСС).
  • Минюст удалил из реестра иноагентов первую внесенную в список организацию — «Евразийскую антимонопольную ассоциацию», которая, по данным ФНС, была ликвидирована 27 июня 2023 года.   
  • Продажи мороженого в России в июне выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, поскольку многие туристы из-за сложностей логистики и роста цен вынуждены отдыхать в стране, а не за рубежом.
  • Исследование показало, что почти 50% россиян хотели бы инвестировать в NFT — исследование. Больше всего ими интересуются молодые люди 18-45 лет с доходом выше 70 тыс. рублей.
  • ФСБ получит доступ к базам данных заказов такси. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

В мире

  • Посол Мексики в РФ сообщил, что страна открыта к внедрению российской платежной системы «Мир», а также посоветовал российским инвесторам вкладываться в сферы, связанные с ИИ и кибербезопасностью («РИА Новости»).
  • Один из крупнейших производителей электромобилей в Китае, компания GAC Aion New Energy Automobile, инвестирует $170 млн в строительство нового завода в Таиланде (Nation).
  • Молдавская авиакомпания Air Moldova продлила приостановку полетов до 31 июля, пассажиры будут уведомлены о вариантах возврата билетов и изменения бронирования по электронной почте.

В бизнесе

  • Более 150 компаний с начала 2023 года заключили экспортные контракты при поддержке столицы, заявил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ, в частности «Триколор Кино и ТВ онлайн» получил штраф 1 млн рублей, PREMIER — 4 млн рублей, START — 3,7 млн рублей («РИА Новости»).
  • Ant Group в ответ на штраф НБК почти в $1 млрд объявила о плане обратного выкупа акций.
  • Американская компания Mars, производитель продуктов питания и кормов для животных, сообщила о передаче Украине более $25 млн с марта 2022 года. В начале года прокуратура Подмосковья начала проверку фирмы на «достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в российскую казну налогам».
  • Российский фонд Daily Challenge инвестирует в приложение для баскетболистов Level Up, разработанное Евгением Лисевским. Сумма сделки не раскрывается.
  • Стартап Сoding Invaders с российскими корнями привлек $250 тыс. от отечественного фонда Dome Foundation и частных инвесторов.
  • Инвестиционный фонд L Catterton миллиардера Бернара Арно рассматривает возможность проведения в 2023-2024 гг. IPO немецкого производителя фирменных сандалий с гибкой подошвой Birkenstock, рыночная оценка которой близка к $6 млрд (Bloomberg).
  • Новая соцсеть Threads от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) привлекла за два дня 70 млн пользователей. «Это далеко за пределами наших ожиданий», — признался Марк Цукерберг, которого Илон Маск назвал «змеенышем», обвиняя в копировании Twitter.
  • А материнская компания Twitter, X Corp, подала в суд на фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая выставила компании счет на $90 млн за свои услуги. Юристов в прошлом году наняло бывшее руководство Twitter, чтобы принудить Маска выкупить соцсеть. Выставленный счет учитывает месяцы завершения сделки, когда по факту юристы не оказывали услуг. В X Corp уверены, что это эксплуатация ситуации.

Фото на обложке: Unsplash

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