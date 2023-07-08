Пока Илон Маск пытается оспорить счет в $90 млн от юридической компании, которую бывшее руководство Twitter наняло, чтобы принудить его завершить покупку соцсети, ее конкурент Threads набирает обороты, а Минцифры обсуждает с маркетплейсами отчисления в пользу «Почты России». Продолжаем следить за увлекательными поворотами в жизни предпринимателей России и мира.

Налог маркетплейсов в пользу «Почты России», открытость Мексики, споры Илона Маска: главное для бизнеса 8 июля