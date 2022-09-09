В Мексику с семьей: как предприниматель открывал офис в Южной Нижней Калифорнии

Александр Силохин, продакт-менеджер Improvado, весной переехал в Мексику, чтобы открыть офис стартапа. На разведку он полетел сразу с женой и детьми. Александр рассказал, как живется IT-специалисту в этой стране, как за месяц подготовиться к переезду и что делать, чтобы открыть юридическое лицо.

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Подготовка

На подготовку к переезду ушло около трех недель. Ее можно разделить на три этапа: квартирный вопрос, подготовка документов и перевод денег. Прежде всего вместе с женой мы занялись бытовыми аспектами: сдали квартиру, в которой жили, раздали и продали ненужные вещи, а потом уже перешли к документам.

Документы

Мы въехали в страну как туристы. Для граждан Российской Федерации действует упрощенный режим, поэтому визу получать не нужно. Вместо этого необходимо оформить электронное разрешение на въезд. Разрешение оформляется онлайн на сайте, идти в посольство не нужно, так что это очень удобно. На каждого въезжающего заполняется отдельная анкета — на все ушло минут 20, и ответ с решением пришел сразу.

Важный нюанс: разрешение на въезд — основание для того, чтобы долететь до Мехико, но оно не означает, что вас действительно впустят. Решение о статусе визы принимается на границе — обычно визу дают на 180 или 90 дней, в редких случаях — на 30.

Сотрудники миграционной службы могут проверить подтверждения цели визита и платежеспособности, так что стоит их подготовить. У нас на руках были еще обратные билеты, распечатка брони жилья и наличка, но на контроле ничего не спросили.

Александр с семьей в Мексике

Мы с супругой также на всякий случай оформили международные права. Они делаются за день в МФЦ или отделении ГИБДД и выдаются на три года. Чтобы их получить, нужно записаться через Госуслуги, оплатить пошлину, а через пару часов права уже будут готовы. Еще в МФЦ я заказал апостили на свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке. Переводы делать не стал, потому что прочитал, что их не всегда принимают.

Финансы

Самый сложный процесс во всей подготовке — перевод денег. На первое время нужна наличка. Вывезти можно до $10 тыс. на человека или эквивалент в другой валюте. Дети тоже включаются, так что всего мы могли вывезти до 40 тыс., взяли 12.

Лучше сразу поменять часть в местную валюту — хоть в магазинах, кафе и при оплате жилья принимают доллары, продавцы переводят их в песо в свою пользу, так что заплатите больше. Менять лучше всего в городе, потому что в аэропорту курс грабительский, можете потерять 30% при переводе.

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Что касается безналичной оплаты, я пожалел, что заранее не оформил карту где-нибудь в Казахстане или Узбекистане. Туристам счета почти не открывают, потому что для этого нужны мексиканские ID.

Большинство решают эту проблему через финтех-проект Albo — это диджитал-банк, который выдает электронные карты. У туристов есть ограничения — карту можно пополнять только наличными и нельзя переводить деньги. Но есть держатели карт без ограничений, которые зарабатывают на посредничестве — переводишь им деньги, а они по внутренней системе закидывают эту сумму тебе на счет.

Еще один вариант — посредник переводит деньги в определенный банк и дает тебе код, ты приходишь к банкомату и по коду получаешь наличные.

Легче всего посредников найти в русской коммуне, например, в Канкуне и в Плая-дель-Кармен. У соотечественников также можно получить валюту «вживую» — перевести рубли или доллары на карту РФ, а взамен получить песо.

Как добраться без приключений

Еще одна сложность — выбор маршрута и поиск билетов. Если нужно улететь быстро, цены очень высокие. В среднем 100 тыс. рублей в одну сторону. Если есть время подождать 3-4 недели, то билет в Мехико обойдется в 50 тыс. рублей.

Главная трудность при планировании маршрута — сделать так, чтобы тебя не высадили во время пересадки из-за ситуации с Украиной. Знаю много кейсов, когда люди летели с остановкой в какой-нибудь европейской стране, но их не пропускали, даже несмотря на шенген. Недавно это произошло с коллегой, летевшим в Мексику компанией Lufthansa. По его словам, его не пропустили из-за паспорта Российской Федерации.

Чтобы долететь без приключений, лучше выбирать маршруты с транзитными зонами без дополнительных прохождений границы. Например, рейсы с техническими остановками для дозаправки, где не меняется самолет. В таких случаях пассажиры ходят только по транзитному коридору и не контактируют с пограничниками.

Еще один вариант — лететь через США, но в этом случае нужна американская виза. Я летел через Арабские Эмираты компанией Emirates. Была техническая остановка на дозаправку в Барселоне и длительная в Дубае. Так как остановка была на 21 час, мы запросили проживание в отеле за счет авиакомпании через программу Dubai Connect.

Нам предоставили трансфер из аэропорта и обратно и два двухместных номера — успели отдохнуть, погулять и даже искупаться. Вместе со всеми остановками и ночевкой мы добирались почти 50 часов.

Выбор района для жилья и офиса

Главная цель поездки — открытие офиса Improvado в Мексике. Он должен был стать местом для релокации сотрудников из отделений СНГ и площадкой для нетворкинга.

Мы — довольно крупная технологическая компания с растущим штатом специалистов, поэтому о поиске новых точек наш основатель Даниил Кравцов думал уже давно, но катализатором стала ситуация с Украиной. Один из крупных клиентов не захотел, чтобы санкционные страны имели доступ к его данным. Кроме того, появились сложности с финансовыми переводами за границу, поэтому новый офис стал необходим.

Изначально у меня не было абсолютно никакого представления о стране, из всех мест я слышал только о Канкуне. Поэтому при поиске офиса и жилья я ориентировался на несколько критериев — развитость места, близость к воде и безопасность. На стоимость смотрел в меньшей степени, потому что думал, что везде примерно одинаково. По факту оказалось, что это не так.

Александр в Мексике

Основные варианты, между которыми мы выбирали, — Мерида, Гвадалахара, Монтеррей, Мехико и Сан-Хосе-дель-Кабо.

В Мериде приятная погода, много достопримечательностей и близко океан. А еще это одно из самых безопасных мест в Мексике. Гвадалахара отличается отсутствием океана — до ближайшего курорта Пуэрто Вальярта — около 4,5 часа на машине или автобусе. Монтеррей и Мехико отмели из-за загазованности и преступных районов, жить в этих городах с детьми показалось небезопасным.

В итоге выбор пал на Сан-Хосе-дель-Кабо, он находится в штате Южная Нижняя Калифорния.

Плюсы и минусы Сан-Хосе-дель-Кабо

Единственный минус — цены. Пожалуй, это самое дорогое место в Мексике для проживания. Но плюсы перевешивают. В первую очередь Сан-Хосе-дель-Кабо компания выбрала из-за близости к Сан-Франциско, где базируется топ-менеджмент.

Здесь довольно безопасно, рядом океан и много пляжей. Можно жить как на курорте, путешествовать по окрестностям и замедлиться — дауншифтинг и возможность пожить в более спокойной среде стали еще одним преимуществом лично для меня.

Несмотря на то, что это небольшой город, здесь развита инфраструктура. Есть все, что нужно для комфортной жизни: торговые центры, автосалоны, больницы. Выбор в супермаркетах московский.

В Сан-Хосе-дель-Кабо всегда тепло, невероятные закаты, растут пальмы, кокосы, очень много птиц. И, наверное, главный плюс — отзывчивость и открытость местных. Когда идешь по улице, прохожие обязательно скажут buenos días или как минимум улыбнутся, а, если увидят, что нужна помощь — сами предложат, даже не нужно просить.

Закат в Сан-Хосе-дель-Кабо

Съем жилья

Апартаменты я искал через Airbnb и Expedia. На Booking цены могут быть завышены, так что лучше проверять на местных сайтах. Еще есть русскоязычные группы в соцсетях с объявлениями о жилье.

Мексиканцы очень любят WhatsApp, поэтому с агентом по недвижимости, который подберет место для проживания, можно общаться дистанционно.

Основной вид жилья в Сан-Хосе-дель-Кабо — кондоминиумы. Здесь много частных территорий, на которых стоят небольшие трех-четырехэтажные дома на несколько апартаментов. Я изначально бронировал жилье через Airbnb, а когда срок проживания закончился, просто обратился к менеджеру кондоминиума, где мы жили. Он есть у каждого дома и подскажет, что можно арендовать.

Апартаменты сдают как иностранцы, так и мексиканцы. Менеджеры за них показывают квартиры и оформляют все документы.

Как открыть фирму

Чтобы открыть счет, мы с коллегами нашли компанию-посредника. Дело в том, что в Мексике многое решается по знакомству. Конечно, фирму откроют и при самостоятельном обращении, но чтобы сделать это быстрее, важно иметь связи. Плюс для этого нужно знать испанский не хуже, чем английский.

Поэтому мы обратились в компанию BlackBox — у них свой штат юристов в сфере цифровой безопасности и они помогают стартапам открывать юридические лица.

Открытие самой фирмы занимает около трех недель. Сюда входит время на сбор и нотариальное заверение необходимых документов, регистрация в налоговой, открытие счета.

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Перед приглашением иностранных сотрудников нужно подождать месяц, чтобы зафиксировать первые обороты фирмы — как показатель активности. После можно подавать документы в иммиграционный институт. Разрешение будет готово через месяц. Всего от открытия фирмы до возможности приглашать иностранных работников уйдет минимум три месяца.

Затем на каждого приглашаемого сотрудника нужно собрать пакет документов и организовать собеседование в посольстве. На это уйдет еще около месяца. Если человек уже находится в Мексике по туристической визе, ему надо будет ненадолго выехать из страны для изменения статуса пребывания. Проходить собеседование в таком случае можно, например, в Гватемале или Белизе.

О жизни в Мексике

Первое впечатление — восторг от того, что попал в совершенно новую среду. В плане архитектуры между Мексикой и США почти нет отличий, разве что здесь нет небоскребов, так что ландшафт напоминает американские фильмы. Наш район, например, типичная Санта-Барбара.

Наверное, главное отличие от России — отношение к жизни. Здесь очень расслабленный темп. Например, нормой считается закрыть магазин минут на 20-30 раньше назначенного времени. Многие поют себе что-то под нос за работой, а в одном ресторане мы видели, как повар пританцовывал на кухне, пока что-то горит на плите.

«И пусть весь мир подождет» — это про мексиканцев. А еще удивило, что во многих продуктовых продаются кактусы. Местные их жарят и едят.

Мексиканцы на пляже в Кабо-Сан-Лукас

Они очень любят пикники у океана. У мексиканцев совсем другая культура хождения на пляж. Они несут с собой стулья, столы, зонты, огромные холодильники со льдом и пивом, собираются большой компанией и начинают готовить прямо у воды. Некоторые открывают багажники и любуются видом прямо из машины.

Стоимость жизни

Если учесть траты на садик, жилье, продукты и одежду, то в месяц на семью из четверых выходит где-то $4 000.

Из них за апартаменты отдаем $1500. Мы живем в хорошем районе, близко к отельной зоне, а в стоимость проживания входит закрытая территория с несколькими бассейнами, охраной и парковочным местом. Сан-Хосе-дель-Кабо — одно из самых дорогих мест. Если брать в целом по Мексике, то можно найти варианты не хуже в два раза дешевле.

В магазине на четверых тратим $150-200 в неделю со снэками и докупками. Из-за того, что в нашем районе много иностранцев, цены на продукты сопоставимы с московскими. Например, два литра колы в переводе стоят около 130 рублей, хорошая тушка деревенской курицы — 160 рублей за килограмм, французский багет — 65 рублей, бутылка мартини — 1000 рублей. В других регионах цены на еду, как и на жилье, будут ниже.

За электричество при постоянно работающем кондиционере во всех комнатах можно отдать $200, при экономном потреблении можно уложиться в $50. Мобильная связь обходится в $25.

В какой-то момент нам понадобился стоматолог для ребенка, нашли американца из частной клиники. Лечение глубокого кариеса — $200.

Ходить в кафе довольно дорого. В туристический сезон, который здесь почти круглый год, кроме периода с середины августа до начала декабря, цены выше. На одного выйдет минимум $25, а на всю семью — где-то под сотню. В несезон за обед на четверых тратим $50-75. В месяц на рестораны и заказ еды уходит больше $500.

Если говорить про крупные траты, то после переезда я купил трехлетний джип Nissan. За машину отдал $20 тысяч.

О жизни с детьми

Осенью дети пойдут в школу, мы рассматривали только частные варианты — обучение билингвальное, преподают английский и испанский. Особое внимание уделяется заботе об окружающем мире, детей учат работать в огороде и ухаживать за животными.

Стоимость на порядок ниже, чем в Москве — $320 в месяц на ребенка. Однако стоит учитывать, что в школах неполный день — после обеда все идут домой, продленки, как в России, здесь нет.

С детьми в Сан-Хосе-дель-Кабо жить безопасно. Вообще мексиканцы их очень любят — всегда потреплют по голове или улыбнутся. Да и культура воспитания здесь другая — никто не сделает замечание, если дети бегают и шумят.

Когда уезжали из России, читали про проблему киднеппинга (похищения детей), но на деле это скорее разборки между родителями, когда отец или мать крадут ребенка. Я ни разу не слышал, чтобы в округе у иностранцев кто-то пропал. Здесь в плане детей я чувствую себя спокойно, насколько может чувствовать себя любой родитель с маленьким активным ребенком.

В плане автомобилей — кстати, в Кабо в целом спокойно водят, поэтому я не так переживаю за игру детей во дворе, вблизи парковки, как переживал в Москве.

Александр с сыном на пляже Сан-Хосе-дель-Кабо

К чему нужно быть готовым

Если говорить о быте, в Мексике много насекомых. В сезон в дом может заползти скорпион, но, скорее всего, он будет полумертвым — территорию регулярно обрабатывают фумигантами. В летние месяцы очень жарко, поэтому тем, кто плохо переносит жару, может быть тяжело.

Еще здесь хуже, чем в Москве, развиты электронные сервисы: интернет-магазины, доставки, сайты банков и телекоммуникационных компаний. У них не очень удобные интерфейсы. Например, чтобы оплатить телефон, нужно заполнить миллион полей, при этом если ты где-то ошибся, сайт напишет, что платеж не прошел, но не подсветит проблему, пока ты сам ее не обнаружишь.

Найти одежду тоже сложно. Здесь нет привычных брендов вроде H&M и Zara, только местные маленькие магазины. Даже в торговых центрах большинство марок мексиканские, но проблема частично решается онлайн-магазинами. Тот же H&M обычно доставляют в течение недели.

Мексика очень контрастная — есть как богатые, так и бедные районы. Взять хотя бы Сан-Хосе-дель-Кабо. Мы живем в центре, поэтому на нашей улице чисто и красиво, посажены растения. Но если отъехать ближе к окраинам, картина будет совершенно другой: мусора уже больше, дома проще и менее ухоженные.

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Еще нужно быть готовым к тому, что английский знает где-то 20% людей. Если приходишь в банк или магазин, обычно есть обученный сотрудник, с которым можно поговорить. Если нет, поможет переводчик. В туристических местах язык, конечно, знают все, но для комфортной жизни лучше подучить испанский.

Мы живем в небольшом курортном городке с расслабленным темпом жизни. Для меня это плюс, потому что дает возможность дауншифтинга, но так думают не все. Когда я обустроился в Мексике, сюда прилетел наш топ-менеджмент, и мы провели саммит — встречу, на которой все департаменты компании рассказывают о своих квартальных итогах.

В Сан-Хосе-дель-Кабо всем работалось очень комфортно. Вечером и на выходных мы вместе отдыхали: ходили на пляж, играли в баскетбол и ездили в другие города на машинах. Но некоторым коллегам хотелось более городской атмосферы — в Сан-Хосе-дель-Кабо только несколько улочек, где все усыпано кафешками и кипит ночная жизнь.

Если для вас этого мало, лучше ехать в Гвадалахару или Мехико, в котором живет больше 10 млн человек: там точно найдутся развлечения на любой вкус.

У каждой страны есть особенности, которые могут оттолкнуть. Если оставаться открытым к другой культуре и пытаться ее понять, а не сравнивать с родиной, уверен, Мексика влюбит вас в себя. Здесь невероятная природа и пляжи, в океане плавают разноцветные рыбы, которых видно даже без маски, а люди дружелюбны и всегда готовы помочь.

Фото на обложке: Shutterstock / Kartinkin77

Иллюстрации предоставлены автором.