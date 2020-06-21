«Промсвязьбанк» запустил конкурс для предпринимателей

«Промсвязьбанк» объявил о начале всероссийского конкурса для предпринимателей. Участники смогут получить до 250 тысяч рублей на восстановление бизнеса, пострадавшего от эпидемии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля 2020 года.

Оценка конкурсантов будет происходить на основе заполненных ими анкет. В них нужно будет указать основные параметры деятельности фирмы. Также потребуется описать работу и проблемы компании в период пандемии. Кроме того, будет оцениваться социальная значимость бизнеса. Для выбора победителей на основе анкет будут выставляться и суммироваться баллы.

Суммарный призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей. При этом каждый победитель сможет получить до 250 тысяч рублей.

«Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня», — комментирует старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.

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