Стартап-разработчик базы данных для стриминга Activeloop привлек первые инвестиции в размере $5 млн

Разработчик базы данных для искусственного интеллекта и стриминга Activeloop привлек первые инвестиции в размере $5 млн. Компания является выпускником акселератора Y Combinator. Средства направят на расширение штата и выпуск коммерческой версии платформы.

Лид-инвесторами раунда объемом $5 млн стали 468 Capital и CM Ventures, в нем также приняли участие Tribe Capital, Shasta Ventures и бизнес-ангелы, пишет Techcrunch. Это первые привлеченные компанией инвестиции.

Activeloop разрабатывает платформу с открытым API с базой данных для искусственного интеллекта и стриминга, которая позволить создавать их, хранить и работать с ними вместе с командой. Сервис даст возможность работать с данными, которые хранятся в облаке, так, будто они находятся на рабочем компьютере.

Activeloop является выпускником акселератора Y Combinator 2018 года. Фаундер из Армении Давид Буниатян основал ее в том же году. С начала работы платформы ее загрузили 300 тысяч раз.

Привлеченные средства планируют направить на выпуск коммерческой версии платформы, который намечен на первый квартал 2022 года, а также расширение штата – в настоящее время он насчитывает 15 сотрудников, планируется нанять 6 специалистов.

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