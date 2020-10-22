Российский стартап в сфере нативной рекламы Adnetic привлек $80 тысяч

Российский стартап Adnetic привлек $80 тысяч от бизнес-ангелов клуба Angelsdeck и инвесторов предыдущих раундов. Сделка была проведена в формате конвертируемых займов. Об этом Rusbase рассказал представитель Angelsdeck.

Новыми инвесторами стали Резеда Зиганшина и еще один бизнес-ангел клуба Angelsdeck, имя которого не раскрывается. Среди существующих инвесторов — Дмитрий Касьяненко и Илья Перекопский (на сегодняшний день занимает пост вице-президента Telegram).

Adnetic — это платформа автоматизации нативной рекламы. Компания специализируется на технологиях алгоритмической персонализации, оптимизации и продвижении спонсорского контента. В частности, технологии реализуют рекламные механики для интернет- и social-коммерции, используя большие данные маркетплейсов и ритейлеров.

Платформа была запущена осенью 2016 года. Первыми инвесторами Adnetic стали Илья Перекопский и управляющие партнеры фонда The Untitled Ventures Игорь Лутц и Константин Синюшин.

Команда проекта состоит из 10 человек. Привлеченные средства стартап потратит на расширение команды разработки и маркетинг новых продуктов. Всего на посевной раунд проект ищет $150 тысяч.

Сейчас Adnetic запускает 2 новых продукта – Amplify и Collab. Они используют данные топовых маркетплейсов для таргетирования рекламы селлеров и брендов, которые торгуются на маркетплейсах и ритейлерах.

В настоящий момент платформа уже интегрирована с Ozon, еще несколько топовых компаний находятся в статусе пилотов. Продукт Collab уже продается. Amplify — self-service для селлеров и агентств — будет запущен в октябре.

В 2017 году стартап привлек $170 тысяч от бизнес-ангелов клуба VentureClub. Тогда инвестиции пошли на развитие продукта и расширение сети партнеров.

На обложке: блог Adnetic