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«Когда вы пытаетесь запустить стартап, вам нужны люди вокруг кулера с водой»: глава Adobe указал минусы удаленки

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Гендиректор Adobe Шантану Нарайен рассказал, какие преимущества у офиса перед дистанционной работой. Прежде всего, офисы обеспечивают рост производительности, что важно для стартапов и новых проектов.

«Когда вы пытаетесь запустить стартап, вам нужны люди вокруг кулера с водой»: глава Adobe указал минусы удаленки

«Вам нужно это ощущение безотлагательности. Я чувствую, что это немного влияет на производительность», — комментирует Нарайен.

Он отметил, что Adobe имеет офисы по всему миру, и компания пересмотрит свое отношение к физическому присутствию — как в том, где расположены офисы, так и в том, как они используются.

По словам Нарайне, небольшие вспомогательные офисы могут стать менее приоритетными. Более крупные представительства, такие как в Сан-Хосе, Сан-Франциско и «другие центры по всему миру», по-прежнему будут играть ключевую роль в деятельности Adobe.

Нарайен подчеркнул, что сотрудники компании продолжают работать удаленно, поскольку пандемия Covid-19 продолжается.

Фото: Sam Kresslein / Shutterstock

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