Гендиректор Adobe Шантану Нарайен рассказал, какие преимущества у офиса перед дистанционной работой. Прежде всего, офисы обеспечивают рост производительности, что важно для стартапов и новых проектов.

«Когда вы пытаетесь запустить стартап, вам нужны люди вокруг кулера с водой»: глава Adobe указал минусы удаленки