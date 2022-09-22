«Аэрофлот» разъяснил мобилизованным и их семьям порядок возврата авиабилетов

«Аэрофлот» в официальном Telegram-канале сообщил, что признает отказ частично мобилизованных граждан от перевозки вынужденным, следовательно, обязуется сделать полный возврат денежных средств за неиспользованные билеты, купленные до 21 сентября 2022 года (включительно).

Компания разъяснила порядок возврата авиабилетов, который также могут оформить за мобилизованных их близкие родственники, если гражданин уже отбыл по месту прохождения службы.

В этом случае им понадобится нотариально заверенная доверенность на получение денежных средств, либо же такая доверенность, заверенная командиром/начальником воинской части/соединения/учреждения, где находится мобилизованный.

В остальном процедура одинакова: необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств (такое право дает факт призыва).

К таким документам (допустимы копии) относятся:

повестка;

мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние;

документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учёте;

документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления);

при предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета.

Вернуть билеты «Аэрофлота» в случае сорванной совместной поездки смогут также:

члены семьи, следующие совместно на одном рейсе с гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство;

члены семьи, не следующие совместно c гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство;

пассажиры, следующие совместно с гражданином, подпадающим под призыв, и оформленные с ним в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

Им надо будет точно так же предъявить документы или их копии, подтверждающие факт мобилизации их попутчика.

Вслед за «Аэрофлотом» аналогичное решение приняла компания S7 Airlines. Она оформит вынужденный возврат авиабилетов с полным возмещением затрат по той же схеме.

Сами мобилизованные и их не состоявшиеся попутчики должны будут предоставить по месту приобретения билетов подтверждающие призыв документы или копии. За мобилизованных (если сами они присутствовать не могут) подать бумаги могут третьи лица.

Фото на обложке: Юрий Орлов / Unsplash