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«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. С 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, на него ссылается «РИА Новости».

«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

При этом возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

«В целях обеспечения большего комфорта и безопасности при перевозке домашних питомцев "Аэрофлот" завершил разработку программы комплексных изменений правил и процедур перевозки животных. Изменения направлены на обеспечение комфорта как пассажиров, перевозящих своих питомцев, так и пассажиров, путешествующих без животных», — сказал Демин.

Действуют некоторые исключения, в том числе, для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых «профессиональных перевозчиков», могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

«Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации», — сказал Демин.

Он добавил, что комплекс не ограничивается перечисленными мерами. Для координации действий задействованных служб организуется специализированное подразделения компании, наделенное соответствующими полномочиями.

Ранее действия «Аэрофлота» несколько раз становились предметом обсуждений в сети после нескольких неудачных инцидентов с перевозками животных. В частности, начале 2020 года во время рейса «Аэрофлота» у одного из пассажиров погибли две кошки, а третья получила обморожение. В соцсетях компанию назвали «убийцей животных».

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