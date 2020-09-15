«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. С 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, на него ссылается «РИА Новости».

При этом возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

«В целях обеспечения большего комфорта и безопасности при перевозке домашних питомцев "Аэрофлот" завершил разработку программы комплексных изменений правил и процедур перевозки животных. Изменения направлены на обеспечение комфорта как пассажиров, перевозящих своих питомцев, так и пассажиров, путешествующих без животных», — сказал Демин.

Действуют некоторые исключения, в том числе, для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых «профессиональных перевозчиков», могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

«Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации», — сказал Демин.

Он добавил, что комплекс не ограничивается перечисленными мерами. Для координации действий задействованных служб организуется специализированное подразделения компании, наделенное соответствующими полномочиями.

Ранее действия «Аэрофлота» несколько раз становились предметом обсуждений в сети после нескольких неудачных инцидентов с перевозками животных. В частности, начале 2020 года во время рейса «Аэрофлота» у одного из пассажиров погибли две кошки, а третья получила обморожение. В соцсетях компанию назвали «убийцей животных».