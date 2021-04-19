Агрегатор в агрегаторе: Curb Mobility поможет Gett на американском рынке

Агрегатор по заказу такси и доставки Gett заключил соглашение с Curb Mobility — крупнейшим американским агрегатором такси. Партнерство позволит Gett расширить партнерскую сеть в 65 городах США, а также осуществлять до 10 миллионов поездок в месяц, заявляют в компании.

Соглашение c Curb Mobility усилит позиции Gett на рынке и позволит сосредоточиться на сервисной составляющей и развитии корпоративного сегмента, гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

«Соглашение о взаимодействии с Curb Mobility — это расширение нашей глобальный SaaS платформы. Мы стараемся увеличить присутствие Gett во всём мире и предоставлять качественные услуги. Вместо того, чтобы конкурировать с агрегаторами, мы приняли стратегическое решение сотрудничать с ними. Нашей миссией является объединение агрегаторов и таксопарков на одной платформе. Уверен, что сотрудничество будет комплиментарно и полезно как для Gett, так и для Curb Mobility», — прокомментировал событие основатель и CEO Gett Дэйв Вайсэр.

Gett глобально становится агрегатором агрегаторов и уже сотрудничает с Lyft в США, с Ola в Британии и с «Ситимобил» в России, отмечают в компании. По данным агрегатора, на парки-партнёров уже приходилось примерно треть B2B поездок, совершенных в первом квартале 2021 года, и до конца года этот показатель перейдет отметку в 50%.

Благодаря еще большему расширению географии компания создаст новые возможности получения дохода для локальных водителей и обеспечит еще большему количеству пользователей Gett доступ к безопасному и комфортному передвижению, считают в Gett.

На российском рынке Gett заключил подобное сотрудничество с «Ситимобил». В марте 2021 года Федеральная Антимонопольная Служба согласовала соглашение агрегаторов о взаимодействии в массовом сегменте, в результате Gett стал первым виртуальным агрегатором агрегаторов на отечественном рынке.

Уход от классической модели агрегатора как маркетплейса позволил Gett сконцентрировать силы на развитии платформы для российских B2B-клиентов, выстраивании бизнес-процессов и агрегировании спроса на услуги такси в массовом классе, заявили в компании.

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Фото: Lexi Anderson / Unsplash.