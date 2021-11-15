Объявлены финалисты первой AgroTech-премии AgroCode Awards 2021

На первую всероссийскую AgroTech-премию при поддержке Россельхозабанка подали заявки более 130 компаний в номинациях Agro Digital, Agro Machinery, Agro Revolution и Agro Hero.

В финал вышли 25 проектов в 4 номинациях.

Agro Machinery — техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.

Геоскан

Робопроб

Биокомплекс

Cognitive Pilot

GoodWAN

Agro Digital — кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год.

АиС

Green Growth

АйТиПроект

Ростсельмаш

Инфорика

ИнтТерра

Agro Revolution — технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство.

Агробит

Дарвин

AquaVega

Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина

Энтопротэк

Новбиотех

KSITEST

Bumbtech

Agro Hero — герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.

Александр Лысковский, iFarm

Евгений Труфляк, Центр прогнозирования и мониторинга Минсельхоза России

Кристина Романовская, ООО ПХ «Лазаревское»

Ольга Ускова, Cognitive Technologies

Кирилл Зябрев, ИнтТерра

Василий Птицын, Fleseeagro

Все описания проектов можно найти на сайте.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии 19 ноября в 17:30 сразу после окончания конференции AgroCode Conf, смотреть трансляцию можно на сайте.