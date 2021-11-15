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Объявлены финалисты первой AgroTech-премии AgroCode Awards 2021

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

На первую всероссийскую AgroTech-премию при поддержке Россельхозабанка подали заявки более 130 компаний в номинациях Agro Digital, Agro Machinery, Agro Revolution и Agro Hero.

Объявлены финалисты первой AgroTech-премии AgroCode Awards 2021

В финал вышли 25 проектов в 4 номинациях. 

Agro Machinery — техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.

  • Геоскан
  • Робопроб
  • Биокомплекс
  • Cognitive Pilot
  • GoodWAN 

Agro Digital — кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год.

  • АиС 
  • Green Growth
  • АйТиПроект
  • Ростсельмаш
  • Инфорика
  • ИнтТерра

Agro Revolution — технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство.

  • Агробит
  • Дарвин
  • AquaVega
  • Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
  • Энтопротэк
  • Новбиотех 
  • KSITEST
  • Bumbtech

Agro Hero — герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.

  • Александр Лысковский, iFarm
  • Евгений Труфляк, Центр прогнозирования и мониторинга Минсельхоза России
  • Кристина Романовская, ООО ПХ «Лазаревское»
  • Ольга Ускова, Cognitive Technologies
  • Кирилл Зябрев, ИнтТерра
  • Василий Птицын, Fleseeagro

Все описания проектов можно найти на сайте.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии 19 ноября в 17:30 сразу после окончания конференции AgroCode Conf, смотреть трансляцию можно на сайте.

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