Объявлены финалисты первой AgroTech-премии AgroCode Awards 2021

На первую всероссийскую AgroTech-премию при поддержке Россельхозабанка подали заявки более 130 компаний в номинациях Agro Digital, Agro Machinery, Agro Revolution и Agro Hero.
В финал вышли 25 проектов в 4 номинациях.
Agro Machinery — техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.
- Геоскан
- Робопроб
- Биокомплекс
- Cognitive Pilot
- GoodWAN
Agro Digital — кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год.
- АиС
- Green Growth
- АйТиПроект
- Ростсельмаш
- Инфорика
- ИнтТерра
Agro Revolution — технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство.
- Агробит
- Дарвин
- AquaVega
- Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
- Энтопротэк
- Новбиотех
- KSITEST
- Bumbtech
Agro Hero — герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.
- Александр Лысковский, iFarm
- Евгений Труфляк, Центр прогнозирования и мониторинга Минсельхоза России
- Кристина Романовская, ООО ПХ «Лазаревское»
- Ольга Ускова, Cognitive Technologies
- Кирилл Зябрев, ИнтТерра
- Василий Птицын, Fleseeagro
Все описания проектов можно найти на сайте.
Победители будут объявлены на торжественной церемонии 19 ноября в 17:30 сразу после окончания конференции AgroCode Conf, смотреть трансляцию можно на сайте.
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