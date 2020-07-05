Начался прием заявок на курс «Школа ИИ для инвестора: чтобы заработать – нужно разобраться» от AI Community и United Investors. Он предназначен для инвесторов, представителей фондов, основателей компаний и топ-менеджеров, которые хотят понять, что такое технологии искусственного интеллекта и как их применять в бизнесе. Занятия стартуют 20 июля.

Стартовал набор на курс по искусственному интеллекту для инвесторов и владельцев бизнеса