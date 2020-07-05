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Стартовал набор на курс по искусственному интеллекту для инвесторов и владельцев бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Начался прием заявок на курс «Школа ИИ для инвестора: чтобы заработать – нужно разобраться» от AI Community и United Investors. Он предназначен для инвесторов, представителей фондов, основателей компаний и топ-менеджеров, которые хотят понять, что такое технологии искусственного интеллекта и как их применять в бизнесе. Занятия стартуют 20 июля.

Стартовал набор на курс по искусственному интеллекту для инвесторов и владельцев бизнеса

Курс направлен на то, чтобы помочь участникам не пропускать перспективные стартапы, не отставать от технологических трендов и получить возможность выйти на глобальный рынок.

В программе будут следующие темы:

  1. Базовые принципы работы искусственного интеллекта;
  2. Компетенции, технологии и фреймворки, которые нужны для создания продукта с ИИ;
  3. Применение ИИ в бизнесе, оценка компаний и рынка.

Преподаватели курса — специалисты по искусственному интеллекту:

  • Александр Фонарев, сооснователь и Chief Data Scientist SBDA Group, преподаватель машинного обучения в «Школе анализа данных» компании «Яндекс».
  • Алексей Гончаров, руководитель исследовательской команды лаборатории машинного интеллекта МФТИ;
  • Игорь Баско, сооснователь и исполнительный директор компании Fonemica;
  • Радослав Нейчев, автор курсов по машинному и глубокому обучению в МФТИ и Harbour.Space University в Барселоне, преподаватель «Академии больших данных» Mail.ru Group.
  • Влад Беляев, сооснователь и генеральный директор компаний AutoFAQ.ai и Reason8.ai.

Курс длится три недели, во время которых состоятся 4 вебинара с экспертами AI Community. Также участники получат видеоуроки, материалы для самостоятельного изучения и еженедельные задания. Общение будет проходить в закрытом чате в Telegram.

Кроме доступа к материалам курса, участники могут получить годовую подписку на клуб для инвесторов United Investors.

Узнать подробности и купить курс можно на сайте.

Фото на обложке: SeaRick1/Shutterstock

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