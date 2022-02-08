Aim Ventures в 2022 году отберет до 10 стартапов и инвестирует $50–250 тыс. в каждый

Венчур билдер Aim Ventures, созданный на базе digital-агентства Aim, ведет отбор стартапов на 2022 год. Студия готова взять в работу до 10 новых проектов, сумма инвестиций при этом может составить от $50 тыс. до $250 тыс. в каждый из них. Об этом RB.RU сообщил представитель Aim Ventures.
Aim Ventures фокусируется на проектах Pre-Seed и Seed стадий по направлениям финтех, HRTech, электронная коммерция, телемедицина, Saas, D2C-платформы. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Венчурная студия готова предоставить стартапам инвестиции, продуктовые команды, юридическую и бухгалтерскую поддержку, опыт и экспертизу партнеров студии.
Как проходит отбор проектов: Aim Ventures рассматривает питч-дек стартапа, анализирует, проводит внутреннее исследование и затем связывается с владельцем. Дополнительно стартапам нужно будет предоставить финансовую модель с планом и юнит-экономикой; исследования, например, кастдев или анализ рынка, анализ объема потребителей.
Основные метрики при отборе стартапов: объем рынка; бэкграунд основателей, есть ли у них опыт запуска проектов; объем аудитории, который возможно охватить; стадия, на которую заходит проект: pre-MVP и post-MVP.
Если продукт заинтересует студию, Aim Ventures учредит компанию и зайдет как инвестор. Основатели при этом выступят основными владельцами проекта. С компанией будет заключено инвестиционное соглашение и корпоративный договор, в рамках которого стартап получит продуктовую команду и инвестиции.
Об Aim Ventures
Aim Ventures создан на базе digital-агентства Aim, которое помогало запускать цифровые продукты для «Сбера», «Перекрестка», Zeppelin Russland, Pfizer, Dream Job, Factory Market, Unitemp. Команда с 2016 года работает с самостоятельными стартапами и стартапами внутри корпораций как партнер по запуску цифровых продуктов.
Основатели венчур билдера — Андрей Минин, CEO и основатель Aim Digital, и Роман Малюгов, специалист на рынке юридического консалтинга.
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Фото на обложке: Unsplash
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