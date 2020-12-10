Airbnb повысил оценку для выхода на IPO до $39-42 млрд

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb повысил свою оценку до $39-42 млрд перед первичным публичным размещением акций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, компания повысит стоимость одной акции с планируемых $44-50 до $56-60. Так, рост цены акции составит почти 20%.

При максимальной стоимости бумаги Airbnb сможет привлечь на IPO около $3,1 млрд. В этом случае компания будет иметь общую оценку в $41,8 млрд. IPO Airbnb может стать одним из пяти крупнейших за 2020 год, пишет Bloomberg.

WSJ также отмечает, что обычно декабрь — это спокойное время на рынке IPO. Но в 2020 году ожидается большое количество предложений по размещению. В дополнение к Airbnb, на IPO могут выйти сервис по доставке еды и продуктов DoorDash, компания по производству видеоигр Roblox и родительская компания интернет-магазина Wish — ContextLogic.

В ноябре Airbnb определил свою оценку перед IPO в $30-33 млрд. В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд. Однако на фоне пандемии компания снизила оценку до $18 млрд.

По итогам третьего квартала компания сообщила о чистом убытке около $700 млн за первые девять месяцев 2020 года.

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