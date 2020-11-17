Airbnb сообщил о получении чистого убытка перед выходом на IPO

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb подал заявку на первичное публичное размещение акций на бирже Nasdaq. При этом компания сообщила о чистом убытке около $700 млн за первые девять месяцев 2020 года. На это обратил внимание портал Axios.

Выручка Airbnb в указанный период времени составила $2,5 млрд. В годовом исчислении чистый убыток сервиса удвоился. Так, за первые девять месяцев 2019 года показатель равнялся $322 млн при выручке в $3,7 млрд.

Компания сократила расходы на маркетинг до $545,5 млн за первые три квартала 2020 года против $1,18 млрд год к году. Также компания во втором квартале на четверть уменьшила количество сорудников.

Вместе с тем, Airbnb удалось получить прибыль в размере $219 млн за третий квартал текущего года, так как активность заказов восстановилась после карантина. Квартальная выручка при этом снизилась на 18% в сравнении с прошлым годом — до $1,34 млрд, пишет TechCrunch.

Отмечается, что значительный вклад в восстановление показателей компании после пандемии внес домашний рынок. Во время карантина обороты Airbnb упали из-за массовых отмен, а выручка показала снижение в четыре раза — до $335 млн.

«Внутренние путешествия быстро восстановились на Airbnb по всему миру, так как миллионы гостей путешествовали ближе к дому. Срок пребывания стал расти по мере того, как люди смогли работать, находясь в любом месте мира. Мы считаем, что границы между путешествием и жизнью стираются, а глобальная пандемия ускорила возможность жить где угодно», — отмечают в компании.

Ожидается, что размещение акций Airbnb станет одним из крупнейших IPO 2020 года. По данным заявки, компания намерена привлечь около $1 млрд. Однако, скорее всего, этот показатель будет изменен в декабре текущего года в скорректированной документации, пишет Axios.

Ранее отмечалось, что сервис планирует привлечь почти $3 млрд. При этом ее оценка может вырасти до $30 млрд в зависимости от ситуации на рынке.

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