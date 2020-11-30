Airbnb определил свою оценку перед IPO в $30-33 млрд

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb произвел собственную оценку перед первичным публичным размещением акций на Nasdaq в США. Она составляет от $30 млрд до $33 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, компания начнёт презентацию для инвесторов 1 декабря. Стоимость одной акции Airbnb пока не определена.

О том, что компания подала заявку на IPO в США, стало известно в августе этого года. При этом, по собственным данным Airbnb, сервис хочет привлечь до $1 млрд.

В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд. Однако на фоне пандемии компания снизила оценку до $18 млрд. Пандемия коронавируса негативно сказалась на бизнесе Airbnb. В апреле 2020 года сервис дважды привлекал по $1 млрд от инвесторов на борьбу с кризисом. В мае Airbnb сообщил, что на четверть сократит штат.

По итогам третьего квартала компания сообщила о чистом убытке около $700 млн за первые девять месяцев 2020 года.

Фото: AlesiaKan / Shutterstock