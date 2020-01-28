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Бывший вице-премьер по цифровой экономике Акимов возглавит «Почту России» — СМИ
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Наталья Бархатова
Бывший вице-премьер Максим Акимов, который курировал цифровую экономику, связь и транспорт, возглавит «Почту России». Об этом сообщают РБК и The Bell со сслыкой на источники в окружении Акимова.
Бывший вице-премьер по цифровой экономике Акимов возглавит «Почту России» — СМИНаталья Бархатова
- 15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новым премьер-министром по предложению Владимира Путина стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
- Мишустин сформировал новый кабинет министров, и 21 января Путин одобрил его состав. Акимова в числе назначенцев не оказалось. Вместо него вице-премьером по цифровому развитию стал бывший замглавы ФНС Алексей Оверчук.
- Акимов был назначен вице-премьером только в 2018 году. По данным The Bell, нареканий к нему на этом посту не было, а должность он потерял, потому что Мишустин хотел видеть в правительстве своих людей.
- Источники СМИ говорят, что Акимов уже согласился стать гендиректором «Почту России». Ему также предлагали стать губернатором Калужской области, где он родился, но Акимов отказался.
- В «Почте России» заявили РБК, что информации о смене гендиректора у них нет. Сейчас «Почту» возглавляет Николай Подгузов, чей контракт истекает только в 2024 году. Акимов же является предстедателем совета директоров компании. По уставу «Почты России», гендиректора назначает совет директоров.
- Подгузов пришел в «Почту России» в 2017 году (до этого он был замминистра экономического развития). Он преобразовал компанию из ФГУП в акционерное общество, занимался развитием «Почта Банка» и развитием цифровых сервисов.
- По итогам 2018 года чистая прибыль «Почту России» выросла в 3,5 раза и составила 2,7 млрд рублей. Данных за весь 2019 год пока нет, однако за девять месяцев 2019 года выручка компании от цифровых сервисов увеличилась на 237% — до 9,1 млрд руб. Самым доходным стал онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов и крупных отправителей.
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