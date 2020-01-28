Бывший вице-премьер Максим Акимов, который курировал цифровую экономику, связь и транспорт, возглавит «Почту России». Об этом сообщают РБК и The Bell со сслыкой на источники в окружении Акимова.

Бывший вице-премьер по цифровой экономике Акимов возглавит «Почту России» — СМИ