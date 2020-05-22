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«Акселератор ФРИИ» запускает курс для руководителей и предпринимателей
Новости
Юлиана Трегуб
С 16 по 27 июня пройдет практический онлайн-интенсив по Customer Development, CJM и коридорным тестам. В ходе курса участники отработают навыки на B2B- и B2C-кейсах.
«Акселератор ФРИИ» запускает курс для руководителей и предпринимателейЮлиана Трегуб
Учащиеся получат:
- схему сегментирования клиентов на основе их «болей»/проблем;
- методичку по проведению проблемных интервью;
- методичку по разработке ценностного (коммерческого) предложения;
- mind-map для визуализации и автоматизации CJM;
- пошаговый мануал по проведению коридорных тестов;
- методичку с вопросами для проведения CJM исследования.
После обучения участники интенсива смогутвнедрить инструменты в процессы своей команды:
- сможете поставить задачу;
- проверить результат;
- сделать выводы;
- принять управленческое решение.
Для подписчиков RUSBASE действует скидка на курс в размере 25 000₽ по промокоду RB25.
Подать заявку можно на сайте «Акселератора ФРИИ».
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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