Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

«Акселератор ФРИИ» запускает курс для руководителей и предпринимателей

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 16 по 27 июня пройдет практический онлайн-интенсив по Customer Development, CJM и коридорным тестам. В ходе курса участники отработают навыки на B2B- и B2C-кейсах.

«Акселератор ФРИИ» запускает курс для руководителей и предпринимателей

Учащиеся получат:

  • схему сегментирования клиентов на основе их «болей»/проблем;
  • методичку по проведению проблемных интервью;
  • методичку по разработке ценностного (коммерческого) предложения;
  • mind-map для визуализации и автоматизации CJM;
  • пошаговый мануал по проведению коридорных тестов;
  • методичку с вопросами для проведения CJM исследования.

После обучения участники интенсива смогутвнедрить инструменты в процессы своей команды: 

  • сможете поставить задачу;
  • проверить результат;
  • сделать выводы;
  • принять управленческое решение.

Для подписчиков RUSBASE действует скидка на курс в размере 25 000₽ по промокоду RB25.


Подать заявку можно на сайте «Акселератора ФРИИ».

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма