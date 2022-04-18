Идет прием заявок в программу «Технопарка высоких технологий»

С 12 апреля по 30 сентября 2022 года «Технопарк высоких технологий» совместно с Фондом «Сколково» реализуют программу акселератора технологических стартапов в Югре. Принять участие в проекте приглашают студентов и аспирантов, молодых ученых и технических специалистов, а также технологических предпринимателей.

Команды проектов, отобранных в акселератор, пройдут интенсивную программу обучения, а лучшие стартапы получат гранты в размере 2 млн рублей на доработку своего продукта и возможность запустить пилотное внедрение с компаниями-партнерами акселератора.

Прием заявок на участие в программе пройдет с 12 апреля по 15 мая 2022 года по четырем приоритетным направлениям: топливно-энергетический комплекс, экология, агропромышленный комплекс и информационные технологии.

Участники, успешно прошедшие отборочный этап, получат доступ к уникальной акселерационной программе обучения, которая включает в себя:

образовательные интенсивы с профессиональными спикерами и трекерами Фонда «Сколково», ФРИИ, КРОКа, вместе с которыми участники разработают дорожные карты своих проектов, прокачают компетенции и связи внутри команды, сформируют бизнес-модели своих продуктов и изучат техники по привлечению финансирования и выхожу на международные рынки;

продуктивную нетворкинг-среду с лидерами рынка, руководителями бизнес-инкубаторов, представителями исполнительных органов государственной власти, бизнес-сообществ и региональных партнеров программы;

индивидуальный трекинг проектов и обратная связь от опытных наставников.

Авторы лучших стартапов представят свои проекты перед экспертами и партнерами программы на Demo day, который очно состоится в конце сентября 2022 года в Ханты-Мансийске.

Акселератор технологических стартапов в Югре пройдет как в очном, так и онлайн-формате. Для тех участников, кто не сможет присутствовать на очных мероприятиях программы лично, будут доступны специализированные онлайн-ресурсы.

Участие в акселераторе бесплатное. Подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash