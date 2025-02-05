В Госдуме и Совфеде поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал предложение главы СК Александра Бастрыкина запретить продавать алкоголь россиянам до 21 года. Об этом он заявил ТАСС.

Депутат отметил, что поддерживает «любые антиалкогольные и антитабачные инициативы», поскольку они влияют на продолжительность жизни россиян. «Чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни», — подчеркнул Леонов.

Идею Бастрыкина поддержал и сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. При этом он заявил о необходимости «навести порядок с бесконтрольной торговлей алкоголем в интернете». До этого повышать возраст покупки алкоголя «бессмысленно», отметил Клишас.

Глава СК предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года ранее в среду, 5 января, выступая на заседании расширенной коллегии СК. Он подчеркнул, что речь в том числе идет о слабоалкогольной и пивоваренной продукции.

По мнению Бастрыкина, такая мера необходима для «предупреждения алкоголизации молодежи».

В последние месяцы российские власти ужесточают контроль за продажей алкоголя и табака. В конце января в Вологодской области начали закрываться магазины «Бристоль» и «Красное & белое». 1 марта в регионе вступит в силу закон, который ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году общий объем производства алкогольных напитков в России упал на 1,8% год к году, до 188,1 млн дал. Снижение происходит третий год подряд.

В середине декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовном наказании за повторную продажу табачных товаров несовершеннолетним. В марте нижняя палат парламента может рассмотреть законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.