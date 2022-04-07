Из приложения «Альфа-Банка» пропала кнопка SWIFT-перевода

Из приложения «Альфа-Банка» временно пропала возможность осуществить SWIFT-перевод, на отсутствие одноименной кнопки обратил внимание корреспондент RB.RU. В компании заявили, что это «временное решение».

Еще 6 апреля пользователи банковского приложения могли сделать перевод, 7 апреля такой возможности уже нет.

В пресс-службе «Альфа-Банка» пояснили RB.RU, что из-за новых ограничений компания «не может гарантировать доставку валютного перевода в другой банк». Сейчас кредитная организация работает над альтернативным решением.

«Сейчас можно конвертировать валюту в рубли и свободно распоряжаться этими деньгами: совершать переводы, платежи и снимать наличные», — добавили в компании.

Накануне США ввели полные блокирующие санкции в отношении «Альфа-Банка» и Сбербанка. Подобные санкции означают заморозку (полную блокировку) активов физического, юридического или группы лиц, а также запрет на любое взаимодействие с этими лицами. Другими словами, граждане США больше не смогут проводить операции с указанными банками.

После этого решения «Альфа-Банк» опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, где отметил, что «сервисы для юридических лиц работают как обычно»: «Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях и других валютах, за исключением долларов и евро. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США».

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран. Ранее ЕС реализовал одну из санкций против России в ответ на военную операцию на Украине и отключил от SWIFT семь российских банков.

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