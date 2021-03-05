AliExpress открывает отдельный магазин для поддержки небольших fashion-брендов

На AliExpress открывается супермагазин одежды, обуви и аксессуаров «Большой Модный». Его создали специально для поддержки малых и средних fashion-брендов, сообщили RB.ru представители онлайн-площадки.

В этом магазине продавцам и производителям товаров отданы на аутсорсинг все процессы, связанные с продажами на маркетплейсе, в том числе размещение товаров на онлайн-витрине, продвижение и участие в акциях, общение с пользователями, хранение и доставка заказов покупателям, работа с отзывами.

Для покупателей «Большой Модный» станет мультибрендовым магазином с единым входом, все оплаченные в нем покупки будут в одном заказе.

Первыми в «Большой Модный» вошли такие бренды, как Masha Tsigal, Fly, Nobbaro, Makfine, Lambonika, Fargo, Jadea и другие. В будущем количество fashion-брендов будет увеличено почти до 300, заверили представители маркетплейса.

Подобный магазин, но с товарами для дома и сада, под названием «Большой Домашний» был открыт прошлой осенью. В нем поставщиками также являются представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Обоими супермагазинами управляет компания Xway, это один из самых крупных сервисных партнеров AliExpress. Комиссия за работу с супермагазином для продавцов составляет 10% или 20%. Других доплат не будет, заверили представители компании, комиссия AliExpress и эквайринг включены в эту ставку.

Первый процентный вариант предполагает пользование всеми услугами, кроме хранения и доставки товара: размещение ассортимента в супермагазине, оформление витрины, продвижение товаров на маркетплейсе, общение с покупателями и ежедневную передачу заказов продавцу.

Второй тип комиссии включает те же услуги вместе с доставкой товаров покупателям со склада продавца и расходы на возврат. Уточняется, что продавцы могут при необходимости разместить товары на складе Xway, при этом комиссия не будет увеличена.

По данным компании, количество локальных продавцов на «AliExpress Россия» выросло до 35 тысяч по итогам 2020 года, ассортимент товаров увеличился до 5,5 млн уникальных наименований На них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов являются представителями малого и среднего бизнеса.

Ранее «Почта России» и «AliExpress Россия» запустили совместный проект по развитию логистики в e-commerce.

Фото: пресс-служба «AliExpress Россия»