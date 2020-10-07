AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники
«AliExpress Россия» начала тестировать услугу установки бытовой техники, купленной пользователями на маркетплейсе. Пока бесплатная установка распространяется на варочные панели, духовые шкафы, посудомоечные машины, плиты, холодильники и встраиваемые микроволновые печи компании Zigmund&Shtain. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «AliExpress Россия».
Воспользоваться бесплатной установкой техники могут покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Волгограда и Самары.
«AliExpress Россия» обещает доставить заказ в течение 1-5 дней. Дата установки согласовывается с покупателем дополнительно. Все работы по установке застрахованы на 50 тысяч рублей, гарантийный срок составляет 1 год. Расходы по установке техники в тестовый период лежат на продавце, отмечает компания.
По результатам теста AliExpress предложит решение по установке крупной бытовой техники всем продавцам таких товаров на маркетплейсе.
«Мы специально запустили услугу сначала в тестовом режиме, чтобы оценить спрос. В будущем мы хотим дать продавцам удобное решение с возможностью выбора: компенсировать расходы на установку, получая таким образом конкурентное преимущество перед другими продавцами, или предлагать покупателям эту услугу как платную опцию», — рассказал глава направления «Крупная бытовая техника» «AliExpress Россия» Антон Трифонов.
В компании заявляют, что за последние полгода ассортимент бытовой техники от российских продавцов на AliExpress увеличился на 60%. Сейчас он составляет порядка 75 тысяч товаров.
Ранее «AliExpress Россия» предложила продавцам новый формат работы — они смогут торговать на платформе, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями.
Фото: BigTunaOnline / Shutterstock
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