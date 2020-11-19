Пользователи телевизоров со Smart TV от «Яндекса» смогут воспользоваться «Алисой». Доступ к голосовому помощнику поддерживают устройства с установленной мультимедийной платформой. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Голосовой помощник «Алиса» появился в телевизорах со Smart TV от «Яндекса»