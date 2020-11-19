Голосовой помощник «Алиса» появился в телевизорах со Smart TV от «Яндекса»

Пользователи телевизоров со Smart TV от «Яндекса» смогут воспользоваться «Алисой». Доступ к голосовому помощнику поддерживают устройства с установленной мультимедийной платформой. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Голосовой помощник ищет контент на КиноПоиске, Яндекс.Видео и YouTube. Доступны и другие навыки, например озвучивание новостей, прогноза погоды, беседа и управление «умным» домом.
Помощник выводит информацию поверх видео. «Алиса» распознаёт названия телеканалов, показывает телепрограмму.
Платформу со Smart TV для телевизоров «Яндекс» запустил в апреле 2020 года. Пока её поддерживают девять брендов, например, Novex, Dexp, BBK, Hyundai, в моделях с диагональю от 24 до 65 дюймов. Доступ к «Алисе» появится после автоматического обновления платформы, уточнили в компании.
Осенью «Яндекс» запустил новый навык голосового помощника на смартфонах. «Алиса» стала искать вакансии по запросу пользователей в базе «Работы.ру».
Фото: Unsplash
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