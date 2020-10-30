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«Алиса» от «Яндекса» будет искать вакансии на «Работе.ру»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Голосовой помощник «Яндекса» обрёл новый навык. «Алиса» теперь ищет вакансии по запросу пользователей в базе «Работы.ру». О запуске навыка Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса подбора персонала.

«Алиса» от «Яндекса» будет искать вакансии на «Работе.ру»

Голосовой помощник «Яндекса» в смартфоне научился искать предложения от работодателей по России. В чате с «Алисой» можно сообщить желаемую должность, город поиска, зарплату, свой опыт и график работы.

В ближайшее время появится возможность создания резюме. Активировать поиск можно по команде «Запусти навык Работа.ру», «Запусти навык поиск вакансий на Работа.ру» или «Запусти навык вакансии на Работа.ру».

«Алису» скоро обучат заказывать билеты на поезд и сообщать о смене маршрутов. РЖД в партнерстве с Yandex.Cloud и YellowRockets запустили первый онлайн-хакатон для решения технологических задач и улучшения сервисов перевозчика.

Фото: fizkes / Shutterstock

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