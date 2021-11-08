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Материнская компания Google приблизилась к капитализации в $2 трлн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Материнская компания Google вплотную приблизилась к капитализации в $2 трлн. Акции Alphabet с начала года выросли на 70% – интерес инвесторов привлекли отличные финансовые показатели компании, которых она добилась за счет увеличения доходов от рекламы и облачных сервисов.

Материнская компания Google приблизилась к капитализации в $2 трлн

Капитализация Alphabet, по данным биржи Nasdaq на 20:50 мск, составляет $1,987 трлн. В течение торговой сессии акции компании прибавили 0,4%. Одна бумага торгуется по цене около $3 тысяч.

Капитализация материнской компании Google выросла примерно на 70% с начала 2021 года, показав лидирующие темпы среди крупнейших технологических компаний. Это произошло за счет повышенного интереса инвесторов к финансовым показателям Alphabet – она значительно увеличила доходы от рекламы и облачных сервисов.

В августе 2020 года капитализации в $2 трлн достигла Apple. В июне 2021 года такой же отметки достигла Microsoft. На данный момент капитализации компаний составляют $2,607 и $2,516 соответственно.

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Фото: 360b / Shutterstock, TradingView, Nasdaq

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