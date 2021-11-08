Материнская компания Google приблизилась к капитализации в $2 трлн

Материнская компания Google вплотную приблизилась к капитализации в $2 трлн. Акции Alphabet с начала года выросли на 70% – интерес инвесторов привлекли отличные финансовые показатели компании, которых она добилась за счет увеличения доходов от рекламы и облачных сервисов.
Капитализация Alphabet, по данным биржи Nasdaq на 20:50 мск, составляет $1,987 трлн. В течение торговой сессии акции компании прибавили 0,4%. Одна бумага торгуется по цене около $3 тысяч.
Капитализация материнской компании Google выросла примерно на 70% с начала 2021 года, показав лидирующие темпы среди крупнейших технологических компаний. Это произошло за счет повышенного интереса инвесторов к финансовым показателям Alphabet – она значительно увеличила доходы от рекламы и облачных сервисов.
В августе 2020 года капитализации в $2 трлн достигла Apple. В июне 2021 года такой же отметки достигла Microsoft. На данный момент капитализации компаний составляют $2,607 и $2,516 соответственно.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: 360b /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Битва капитализаций: Apple стоит как 12 «Газпромов»
- 2 Установлен новый рекорд по объему торгов иностранными акциями на Московской бирже
- 3 Акции Tesla обрушились на 9% после опроса Илона Маска о продаже ценных бумаг
- 4 Производитель электромобилей Rivian увеличил ценовой диапазон IPO в надежде получить оценку в $65 млрд
- 5 Фонд с российскими корнями Digital Horizon повторно вложился в израильский финтех-стартап Obligo
ВОЗМОЖНОСТИ
09 ноября 2021
10 ноября 2021
10 ноября 2021