«Авито» наняла топ-менеджера Amazon для развития бизнеса доставки и платежей

«Авито» усилила руководящий состав топ-менеджером из Amazon. Бизнес компании по доставке и платежам будет развивать Хартмут Финк, проработавший в Amazon 10 лет.

О назначении Хартмута Финка на должность директора по транзакционному бизнесу сообщили в пресс-службе «Авито».

«Я очень рад присоединиться к команде “Авито”, вижу огромный потенциал развития у российского рынка социальной коммерции, и готов способствовать созданию наилучших условий для наших покупателей и продавцов», – отметил Финк.

Хартмут Финк

Хартмут Финк работал в Amazon 10 лет. Последняя роль Финка в компании включала в себя запуск и масштабирование Amazon как маркетплейса в Европейском Союзе.

«Учитывая огромную востребованность этой ["Авито.Доставка"] услуги со стороны нашей аудитории, мы выделяем все транзакционные сервисы по доставке и платежам в "Авито Товарах" в отдельное направление», – подчеркнул заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

В «Авито» уточнили, что Хартмут Финк присоединился к компании в январе текущего года.

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