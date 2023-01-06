Amazon уволит 18 тыс. сотрудников из-за «неопределенности в экономике»

Amazon уволит 18 тыс. сотрудников, что станет рекордным в истории компании сокращением персонала. Гендиректор Amazon Энди Джесси объяснил решение неопределенностью в экономике и чрезмерным увеличением штата в последние годы.
О планируемом в Amazon сокращении сотрудников сообщил генеральный директор компании Энди Джесси в обращении к персоналу.
Amazon уволит 18 тыс. сотрудников. По подсчетам The Guardian, это 6% совокупного корпоративного штата компании, который насчитывает 300 тыс. человек. Сокращение затронет в первую очередь подразделения розничного бизнеса Amazon.
Джесси уточнил, что грядущие увольнения включают анонсированные компанией ранее масштабные сокращения штата. Кадровые решения Amazon гендиректор объяснил неопределенностью в экономике и чрезмерным увеличением количества сотрудников компании, которое произошло в последние годы.
В ноябре о массовых сокращениях штата сообщил глава Meta (деятельность компании признана экстремистской на территории РФ) Марк Цукерберг. Корпорация уволит 11 тыс. сотрудников, или 13% от их общего числа.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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