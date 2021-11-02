Amazon переведет свой автопарк для доставки заказов на электротранспорт

Amazon заменит транспорт для доставки заказов с работающего на ископаемых видах топлива на электрический в рамках выполнения обязательства выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов в атмосферу к 2040 году. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос.

«Мы приняли на себя обязательство выйти на нулевой уровень к 2040 году, на 10 лет раньше, чем государства обязались сделать в Парижских соглашениях. Для достижения этой цели к 2025 году мы на 100% перейдем на возобновляемые источники энергии и уже работаем над заменой парка техники для доставки заказов на электротехнику», — передает ТАСС слова Безоса.

Глава Amazon подтвердил ранее озвученное ранее обязательство направить $2 млрд на меры по защите природы. «Мы должны сохранить, что еще осталось, восстановить то, что потеряно», — заявил Безос.

Он также добавил, что недавний полет в космос позволил ему лучше понять уязвимость Земли перед надвигающимися климатическими изменениями. По его словам из космоса, «атмосфера кажется такой тонкой, а мир — таким хрупким».

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