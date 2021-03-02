Amazon хотят засудить за дискриминацию сотрудников

В суд на Amazon подала американская юридическая фирма Wigdor LLP, сообщает Bloomberg. По данным агентства, корпорацию обвиняют в притеснениях чернокожих женщин, работающих в компании.

На корпорацию пожаловалась Шарлотт Ньюман, она является руководителем отдела по развитию стартапов в Amazon Web Services. В заявлении говорится, что в компании гораздо реже продвигают по службе темнокожих сотрудников, чем представителей других рас с аналогичной квалификацией. Кроме того, якобы имеют место домогательства со стороны «белых коллег» и нарушения закона о равной оплате труда.

«Эта практика особенно сильно влияет на чернокожих женщин», – заявили представители юридической фирмы Wigdor LLP, которая представляют интересы Ньюман.

В то же время на сайте Amazon указано, что среди сотрудников корпорации 44,6% идентифицируют себя как женщины, а 55,4% — как мужчины. Среди менеджеров корпорации в США 19,5% считают себя азиатами, 10,6% — афроамериканцами, 9,5% — латиноамериканцами, 0,7% — коренными американцами, 3,2% — представителями двух или более рас и 56,4% — белыми.

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