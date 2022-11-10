Amazon стала первой в мире компанией с падением капитализации на $1 трлн

Amazon стала первой в мире компанией, потерявшей $1 трлн рыночной капитализации. На пике компания стоила $1,88 трлн, а в ходе последних торгов – $879 млрд. Из клуба долларовых триллионеров Amazon выбыла неделю назад.
О том, что Amazon стала первой в мире публичной компанией с потерей рыночной капитализации в $1 трлн, пишет Bloomberg.
В июле 2021 года рыночная капитализация Amazon достигла наивысших значений – $1,88 трлн. В ходе последних торгов акции компании падали на 4,2%, а сама компания подешевела до $879 млрд. Ниже $1 трлн капитализация Amazon упала 2 ноября.
Агентство отмечает, что вместе с падением капитализации Amazon сокращается и состояние ее основателя Джеффа Безоса, когда-то самого богатого бизнесмена в мире. Состояние Безоса упало почти в два раза – с $194 млрд до $109 млрд.
Капитализаций пяти самых дорогостоящих компаний мира суммарно снизилась на $4 трлн в 2022 году, уточнил Bloomberg.
Фото на обложке: Eric Broder Van Dyke /
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