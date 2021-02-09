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АМИС принимает заявки на участие в конкурсе инновационных и бизнес-проектов

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

АМИС запустила конкурс научных и инновационных проектов, а также бизнес-проектов, готовых к выходу на рынок. Присоединиться могут студенты, выпускники вузов и компании. Заявки принимаются до 15 марта.

АМИС принимает заявки на участие в конкурсе инновационных и бизнес-проектов

По словам организаторов, победители конкурса получат:

  • возможность бесплатно пройти онлайн-обучение на курсе «Бизнес-планирование» в ассоциации;
  • сертификат о повышении квалификации;
  • упаковку и сопровождение проекта в течение года;
  • возможность привлечь инвестиции в размере от 500 тыс. до 20 млн. рублей.

Принимаются работы на любые темы. Подробности и условия участия можно найти на странице конкурса.

Организатор — «Ассоциация менеджеров инновационной сферы предпринимательства регионов Сибири и Дальнего Востока».

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock

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