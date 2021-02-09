АМИС запустила конкурс научных и инновационных проектов, а также бизнес-проектов, готовых к выходу на рынок. Присоединиться могут студенты, выпускники вузов и компании. Заявки принимаются до 15 марта.

АМИС принимает заявки на участие в конкурсе инновационных и бизнес-проектов